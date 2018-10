Natten mellem lørdag og søndag skifter vi til vintertid. Næsten symbolsk bliver landet samtidig ramt af den første næsten landsdækkende nattefrost.

For en uge siden havde vi løvfaldssommer og over 20 graders varme.

Nu tager vejrguderne hævn, og i den kommende weekend kan vi se frem til både nattefrost og sne og slud.

I hvert fald hvis du bor i Østjylland eller i Østersø-regionen, Lolland-Falster og Bornholm.

»Der er ikke tale om egentlige snebyger, men der kan komme nogle byger med slud og hagl,« lyder det fra vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut Thyge Rasmussen.

Han understreger, at du ikke behøver finde hverken sneskovl eller bobslæde frem lige med det samme.

»Det bliver mest tørt og med nogen sol, men der kan også komme enkelte byger, og det er i de byger, at der kan være noget hvidt,« siger meteorologen.

Natten mellem lørdag og søndag bliver til gengæld rigtig kold, hvor hele landet ifølge prognoserne får nattefrost - med undtagelse af områderne helt ud til kysterne.

»Det er et varsel om, hvad det er for noget vejr, vi går hen imod,« siger Thyge Rasmussen og trøster med, at det efter en meget kold og blæsende mandag klarer op igen.

I hver fald for en stund.

»Men det er lidt sjovt, at den første kulde kommer samtidig med, at vi går over til vintertid.«