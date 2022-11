Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

DMI åbner en mulighed for, at der kan komme snevejr i næste uge. Læs mere nederst i artiklen.

Fredag, lørdag og søndag bliver tre dage, der vejrmæssigt ligner hinanden.

Det fortæller Klaus Larsen, der er vagthavende meteorolog ved DMI.

- Det bliver mest skyet alle dagene. Der vil være perioder med sol rundtomkring - det bliver nok hovedsageligt i det jyske, at der er størst mulighed for noget sol.

- Ud på eftermiddagen lørdag og søndag kan man rigtig mange steder få noget sol at se, siger han.

Meteorologen fortæller, at det bliver blæsende weekenden igennem.

- Men lørdag er der noget mindre vind. Så hvis man skal udendørs uden at skutte sig alt for meget, så er lørdag et godt bud.

Temperaturerne kommer til at ligge mellem 11 og 15 grader i weekenden.

- Det er ganske lunt for årstiden, forklarer Klaus Larsen.

Han fortæller, at gennemsnitstemperaturen i november normalt er 5,3 grader, men indtil videre er gennemsnitstemperaturen i denne måned 10,8 grader.

- Med flere lune dage i vente kan vi godt ende med at få en ganske varm november, siger Klaus Larsen.

Det milde vejr skyldes, at kold luft trækker ned over Atlanterhavet og danner nogle dybe lavtryk, der trækker op over den nordlige del af Skotland og Færøerne.

- Vi ligger på sydsiden af det, og det betyder, at vi får den lune luft trukket op over os fra syd og sydvest, siger meteorologen fra DMI.

Selv om Klaus Larsen forventer, at dette års november bliver varmere end vanligt, er det ikke ensbetydende med, at det milde vejr fortsætter resten af måneden.

- Det ser ud, som om der kommer koldere vejr i næste uge.

- Der får vi besøg af noget russisk kulde, og måske er der også noget hvidt i nedbøren nogle af dagene, siger han.

/ritzau/