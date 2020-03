60-årige Anni Petersen fra København har KOL og er enormt bekymret for, at hun bliver smittet med coronavirus.

For med en lungefunktion på kun 56 procent kan det være livstruende for Anni Petersen, hvis hun bliver smittet.

»Tanken om, at jeg kan dø, strejfer mig fra tid til anden.«

Sådan skriver Anni Petersen til B.T. søndag, da hun af personlige årsager ikke har overskud til at tale i telefon for tiden.

Anni Petersen har, siden coronavirussen kom til Danmark, så vidt muligt forsøgt at holde sig inden for hjemmets fire vægge.

Og hvis hun går tur med sin hund, sørger hun for at holde en god afstand til de mennesker, hun møder på sin vej.

»Mine forholdsregler er, jeg undgår at gå til arrangementer, store som små, holder en god håndhygiejne, og ellers bruger jeg min sunde fornuft, når jeg færdes udendørs i min hverdag og følger ellers sundhedsstyrelsens opfordringer.«

60-årige Anni Petersen er målløs over, at der er danskere, der ikke tager virusudbruddet alvorligt.

At disse danskere findes, kunne hun blandt andet læse i B.T.s artikel, hvor TV 2-værten Karen-Helene Hjorth beskriver, at venner og bekendte har chokeret hende med deres egoistiske holdning.

»Jeg talte med en kammerat, der fortalte, at en af hans bekendte nærmest havde grint hånligt over, at jeg overholder min karantæne, og at han ikke selv ville gøre det. Og en veninde fortalte den samme historie forleden dag,« fortalte Karen-Helene Hjorth til B.T..

»Alle os i risikogruppen bliver vrede og kede af den egoistiske holdning, der er hos en del af den danske befolkning, der ikke tager coronavirussen alvorligt og i øvrigt gør grin med den,« lyder det fra KOL-patienten Anni Petersen.

Hun forstår ikke, at folk ikke tænker længere end deres egen næsetip.

»Selvom den ikke er farlig og livstruende for dem, kan de med deres uforsigtighed og ligegyldighed sprede smitte, som kan være livsfarlig for os i risikogruppen,« lyder det.

Anni Petersen frygter, at andres lemfældige og egoistiske ageren i den kommende tid, i sidste ende kommer til at have alvorlige og livstruende konsekvenser for hende.

»Det er simpelthen for dårligt, at Danmark ikke kan finde ud af at stå sammen og overholde de påbud, vi har fået.«