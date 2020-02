Efter masser af træning har cateringlandsholdet sikret sig guld ved OL for kokkelandshold.

Det danske cateringlandshold vinder onsdag guld ved OL for kokkelandshold i Stuttgart i Tyskland.

Det er første gang nogensinde, at et dansk landshold vinder guld ved OL for kokkelandshold.

Det oplyser Morten Andersen, administrerende direktør for organisationen Dansk Gastronomisk Union. Dansk Gastronomisk Union består af tre kokkelandshold og et tjenerlandshold.

Morten Andersen har kort efter nyheden svært ved at sætte ord på præstationen. Men han betegner det som "sindssygt stort", at de seks kokke for cateringlandsholdet hiver OL-guldet hjem.

- Det er masser af træning. Den helt rigtige dedikation og indstilling. Det er teamwork. Det er ikke en enkelt person, der præsterer. Det er et helt team.

- Det er i høj grad den indstilling og den måde, de arbejder sammen på, der gør, at de vinder. Konkurrencen er så hård i toppen, at det er bittesmå detaljer, der gør forskellen. De er bare verdens bedste team, siger Morten Andersen.

Cateringlandsholdet er med resultatet inde i en god stime. Således vandt holdet også guld ved VM for kokkelandshold i 2018.

Selve kokkelandsholdet ender uden for top-3 ved OL. I denne konkurrence foreligger det endelige resultat tidligt onsdag eftermiddag ikke endnu. Derfor kendes holdets præcise placering ikke.

/ritzau/