Det hvide pulver huserer både i nattelivet og på kontoret – og tilsyneladende i højere grad end før.

Brugen af kokain er nemlig steget i Europa.

Det viser en ny undersøgelse af spildevandet foretaget i en række europæiske byer.

Forskerne har hvert år siden 2011 målt koncentrationen af forskellige ulovlige stoffer i vandet.

Tallene bruger de til at konstatere, i hvilket omfang stofferne bliver brugt.

Særligt byer i Belgien, Spanien, Portugal og Holland topper i år med de højeste koncentrationer af netop kokain, viser resultaterne af undersøgelsen.

Og, som forskerne påpeger, viser de altså også, at der er sket »en fortsat stigning i kokainobservationer« i en lang række europæiske storbyer.

Det gælder til dels også for Danmark, hvor man i flere år har målt efter rusmidler på spildevandet i København.

I 2022, hvor de seneste målinger er foretaget, har man registreret den højeste koncentration af kokain i København, siden byen i 2013 blev inkluderet i den årlige undersøgelse.

Og bortset fra enkelte år, hvor København er gået kortvarigt tilbage, viser den generelle tendens, at kokainbrugen er vokset herhjemme.

Undersøgelsen viser desuden, at brugen af det stærkt vanedannende – og skadelige – stof, metamfetamin, er blevet udbredt til flere byer i Europa.

Her er det dog særligt de østeuropæiske lande, der topper, og Danmark fremgår ikke i statistikkerne for netop dét stof.

Sidst, men ikke mindst, er stoffet ketamin også for første gang blevet inkluderet i undersøgelsen, som altså foretages hvert år – og her er der en særlig detalje at bide mærke i som dansker.

København er nemlig på tredjepladsen over byer, der bruger stoffet mest.