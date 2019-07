Foie gras. En delikatesse, der i øjeblikket deler vandene. Kok Claus Christensen kalder kritikken af retten for 'hyklerisk og dobbeltmoralsk'.

Kokken Claus Christensen, som til dagligt driver restaurant Salon i Bredgade i København, synes debatten om foie gras er decideret langt ude.

»Kritikken af produktionen af foie gras er dobbeltmoralsk, for al husdyrhold er jo i princippet dyremishandling. Desuden står det folk frit for, om de vil købe og spise foie gras. Der er ikke nogen, som tvinger det ned i halsen på dem,« siger Claus Christen til Berlingske.

Claus Christensen mener, at selve produktionsmetoden er dyremishandling. Men han mener samtidigt også, man skal huske på, at det er naturen selv, der har skabt foie gras.

Mange år tilbage opdagede man nemlig, ifølge kokken, at leveren var unaturligt stor hos både gæs og ænder. De fyldte sig derfor med mad, inden de skulle på træk.

Derefter har mennesket så fundet på selv at stopfodre ænder og gæs.

Claus Christensen mener, at de ænder og gæs, man bruger til at producere foie gras, i de fleste tilfælde lever et frit liv indtil to uger inden, de bliver slagtet.

Det er nemlig først i de sidste 14 dage af deres liv, de bliver fikseret og tvangsfodret med majs og korn direkte ned i leveren. På den måde bliver de overvægtige.

Det sammenligner kokken med mennesker, der også spiser for meget.

Både grise, høns og køer bliver også fastspændt i den danske landbrugsproduktion og aldrig oplever naturen.

Men foie gras er en større debat ifølge Claus Christensen, fordi det skyldes 'misundelse'. Det er nemlig kendt som en spise for især 'fine mennesker'.

Claus Christensen har også selv foie gras på menuen i sin restaurant i ny og næ, da han personligt mener, det er en »herlig spise«.