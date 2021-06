Kohberg Bakery Group har tilbagekaldt et parti grødboller.

Det sker, fordi der er sket en fejl under pakningen hos den store brødfabrikant.

Her er der er blevet pakket gulerodsboller i poserne med grødboller – og de indeholder allergenet yoghurtpulver, som kan være farligt for forbrugere med mælkeallergi.

De pågældende produkter er solgt i Fakta, Kvickly, SuperBrugsen, Dagli'Brugsen, Coop 365, Løvbjerg, Meny, Spar, Min Købmand og Liva i Jylland og på Fyn.

Fordi grødbollerne altså ikke indeholder yoghurtpulveret, er det ikke deklareret på poserne, og derfor kan kunder med allergi over for mælk altså risikere at få en allergisk reaktion ved at spise gulerodsbollerne, der ved en fejl befinder sig i poserne i stedet.

Specifikt bærer poserne en holdbarhedsdato til 22. juni 2021, og der er 450 gram. Det såkaldte EAN-nummer er 5701246005662.

Fødevarestyrelsen råder eventuelle købere af grødbollerne til at kassere dem eller levere dem tilbage.