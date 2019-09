Styrelsen for Patientsikkerhed opfordrer beboere i Odense-bydel til at koge vandet, før det drikkes eller benyttes i madlavning.

Det skyldes en mistanke om vandforurening i området omkring Odense Universitetshospital, hvor en vandprøve foretaget af Vandcenter Syd onsdag middag har målt e-coli-bakterier.

Det skriver TV2/Fyn, som desuden kan oplyse, at advarslen gælder for selve hospitalet samt for 1.644 beboere i området.

Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed er to minutters kogning nok til at dræbe eventuelle bakterier i vandet.

Vandet behøver kun at blive kogt, hvis det skal drikkes eller bruges i madlavning. Det vil sige, at vandet fra hanerne stadig kan benyttes til for eksempel håndvask, bad og tøjvask.

Ifølge TV2/Fyn afventer Vandcenter Syd resultaterne af de opfølgende prøver.

Resultaterne forventes klar torsdag, og derefter vil centeret vide med sikkerhed, om der er tale om forurenet vand.

Borgere i området er blevet - eller vil blive - kontaktet af Vandcenter Syd, som vil tilbyde dem en vejledning af, hvordan vandet skal håndteres.