Frederiksberg Forsyning udsender en kogeanbefaling, efter at der er fundet colibakterier i vandet.

Beboere i Frederiksberg Kommune anbefales at koge vandet i mindst to minutter, inden de bruger det til at drikke eller til at lave mad med.

Der er fundet colibakterier i vandet.

Det skriver Frederiksberg Forsyning i en pressemeddelelse. Kilden til forureningen er endnu ikke kendt.

Forsyningsvirksomheden skriver i anbefalingen, at risikoen for at blive syg stadig er meget lille, selv om man har drukket af vandet.

Man kan desuden stadig vaske hænder og tage bad i vandet, står der på hjemmesiden. Man kan stadig bruge opvaskemaskiner, hvor vandet opnår en temperatur på 60 grader celsius ved slutskyl.

- Frederiksberg Forsyning arbejder intensivt på at spore kilden, skriver forsyningsvirksomheden i pressemeddelelsen.

/ritzau/