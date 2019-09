Danmark skal ikke længere af princip stemme imod Israel-resolutioner i menneskerettighedsråd, siger minister.

Den danske regering sætter en ny kurs og tager afstand fra tidligere udenrigsminister Anders Samuelsens udmelding om, at "Danmark af princip stemmer imod" kritiske resolutioner mod Israel i FN's Menneskerettighedsråd.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) er i udgangspunktet enig med Samuelsen i, at et meget omstridt "punkt 7", dedikeret til Israel, bør fjernes.

Men forgængerens opsigtsvækkende sololøb blandt EU-lande, som Danmark traditionelt har holdt sammen med, var en forkert vej at gå. Regeringen har ifølge Kofod en "anden opfattelse".

- Vi mener, at det er rigtig vigtigt, at vi søger indflydelse, netop for at sikre at vi kan gå ind og få mere balancerede resolutioner. Hvis vi bare stemmer imod som princip, vil vi ikke have nogen indflydelse overhovedet, siger Kofod.

Udenrigsministeren mener, at Danmark kan få "kæmpe indflydelse", hvis man står sammen med EU-lande, når det giver mening, "i stedet for at stå helt ude".

Han vil arbejde for, at de kritiske emner om Israel, der er blevet behandlet fast under punkt 7, fortsat behandles, når man er enig i dem, men flyttes til andre relevante punkter.

Israel opfordrer Danmark - og andre medlemslande - til helt af sløjfe punkt 7 i FN-rådet og i stedet "se realiteterne i øjnene, være fair, objektiv og ikke fordomsfuld mod staten Israel".

- Vi håber, at den danske regering ikke vender tilbage til denne dobbeltmoral, som blev indført mod Israel i rådet, sagde Gilad Erdan onsdag til Ritzau under et besøg i Bruxelles.

I 2007, året efter at FN's Menneskerettighedsråd blev etableret, stemte et flertal af medlemmerne for, at krænkelser i de af Israel besatte palæstinensiske områder skulle behandles fast på dagsordenen.

Israel er det eneste land i verden, der behandles på et dedikeret punkt.

- Vi mener, at det er forkert at have et punkt 7, der på den måde udstiller et enkelt land - Israel. Det vil vi gerne have fjernet. Men det er klart, at det ikke er noget, man lige gør hen over en nat, siger Kofod.

Den permanente kritik af Israel var medvirkende årsag til, at USA - Israels nærmeste allierede - sidste år trak sig fra FN-rådet. Det særlige Israel-punkt har været omstridt i årevis.

I marts meddelte Anders Samuelsen:

- Jeg har derfor besluttet, at gældende fra i morgen vil Danmark af princip stemme imod alle resolutioner under punkt 7.

Den daværende regering ville ifølge ministeren "ikke fortsætte den urimelige og diskriminatoriske praksis" mod Israel.

- Af den grund vil Danmark nu tage teten. Jeg håber, at andre følger efter, sagde den tidligere minister.

I marts meddelte også Storbritannien, at landet ville stemme imod fire specifikke resolutioner mod Israel, da det at have et "punkt 7" særligt om Israel kunne koste FN-rådets troværdighed.

/ritzau/