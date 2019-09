Ingen kørsel med knallert, motocross eller lignende køretøjer.

Sådan lyder reglerne for køretøjer for flere skove i Nordjylland. Desværre bliver reglerne bare ikke overholdt hele tiden.

Det skriver TV2 Nord.

Og det er frustrerende, forklarer skovfoged ved Naturstyrelsen i Vendsyssel, Helene Overby.

»De ødelægger naturoplevelsen for andre mennesker, og det er bare ikke i orden.«

Naturstyrelsen forsøger ellers at holde køretøjerne væk fra skovens områder. Blandt andet ved hjælp af kæder, der blokerer vejene.

Problemet med kæderne er blot, at de ikke kan være sat op året rundt på grund af arbejdskørsel. Det er her, at flere køretøjer færdes i skovene.

Og det er til trods for, at Naturstyrelsen har sat skilte op, der viser kørsel forbudt.

»Vi får tit den undskyldning, at folk ikke har set dem, men selvom piktogrammerne er små, så er det ikke altid, vi tror på dem,« siger Helene Overby.

Helene Overby forklarer over for TV2 Nord, at Naturstyrelsen ikke føler, de kan foretage sig noget.

For år tilbage anmeldte man nemlig lignende sager, hvilket der dog ikke kom noget synderligt ud af, mener Helene Overby.

I skovene er det tilladt at køre med bil - dog kun på de offentlige veje gennem skovene.