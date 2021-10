Frustrationerne blandt landets kørelærere vokser og vokser.

Adskillige måneder uden køreprøvetider og sure forældre i røret på daglig basis kan være noget af det, der for nylig fik en kørelærer så langt op i det røde felt, at han endte med at true en medarbejder i Færdselsstyrelsen med tæsk.

Det fortæller formanden for Dansk Kørelærer-Union, Bent Grue, til B.T.

Forleden dag havde han et møde med direktøren i Færdselsstyrelsen, som har overtaget køreprøveområdet fra politiet.

Kort inden mødet havde vicedirektøren i Færdselsstyrelsen, Brian Paust Nielsen, ifølge Bent Grue, bedt om at komme med til mødet. Brian Paust Nielsen er ansvarlig for kørekortområdet og har bekræftet hændelsen med den truende kørerlærer over for Jydske Vestkysten.

»Han fortalte, hvordan det gik, og hvilke områder de har ekstremt store problemer med - som for eksempel akuttelefonen,« siger Bent Grue og fortsætter:

»Han fortalte, at der var en kørelærer, der havde ringet ind til akuttelefonen og truet en af Færdselsstyrelsens medarbejdere med tæsk med en hegnspæl. Det er så groft,« siger formanden for Dansk Kørelærer-Union.

Han ved dog ikke, om det er en af hans medlemmer, der har truet medarbejderen, idet vicedirektøren ikke kunne oplyse hverken navn eller telefonnummer på kørelæreren med den truende retorik.

»Han sagde, at hvis han havde haft de informationer, ville han bestemt overveje at politianmelde personen.«

Bent Grue fortæller, at frustrationen hos kørelæreren kan tænkes at være udløst af de mange frustrerede forældre, som kørerlærere generelt har i telefonen på daglig basis.

»Hvis du vidste, hvor mange utilfredse forældre jeg har i røret hver dag - de er sure over, at deres børn ikke kan få en køreprøve,« siger han.

Kørerlærerne har været frustrerede i flere år, lyder det. Men den store forskel er, at ventetiderne førhen har været landsbestemt - hvor det nu er et landsdækkende problem, fortæller formanden.

Ifølge Bent Grue er frustrationerne hos landets kørelærere også vokset endnu mere, efter Færdselsstyrelsen har overtaget ressortområdet.

»Efter de har overtaget området, ryger alle henvendelser det samme sted hen. Det vil sige, at man som kørlerær, elev og borger skriver til den samme postkasse og ringer til den samme telefon. Det er klart, at der kommer en stor pukkel,« siger han og fortsætter:

»Og det tror jeg, at der er nogen, der er blevet frustreret over. Men vi er blevet lovet, at de vil begynde at skelne, så borgere ryger i en postkasse og kørelærere i anden.«