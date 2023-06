Hver onsdag sidder kørelærer Mads Berentsen klar med en computer, tablet og mobiltelefon.

På kort tid skal han nå at bestille køre- og teoriprøver til de elever, der mangler, før alt er booket. De ligger der ofte under et minut, siger han.

»Derefter er alt som regel ribbet. Er jeg heldig, har jeg måske fået fire prøver hjem til eleverne. Det er ligesom, når man bestiller koncertbilletter.«

Én gang om ugen lægger Færdselsstyrelsen køre- og teoriprøver ud til kørelærere i hele Danmark, og dem er der i den grad rift om. Så stor rift, at Dansk Køreskole-Union nu kommer med et opråb til staten:

Der mangler motorsagkyndige til at afholde prøverne.

»Elevernes kørekortforløb bliver urimeligt lange og ofte langt dyrere end først antaget, da de må vente i uger/måneder på en køreprøve,« skriver kørelærer og talsperson Bent Grue i en pressemeddelelse mandag.

Han siger til B.T., at køreprøverne i Midtsjælland, som er hans område, ofte er væk fra onlineplatformen 10 til 15 sekunder efter offentliggørelsen. Samme tidsfrist fremgår i pressemeddelelsen. Det er ikke noget, B.T. har kunnet verificere, men Mads Berentsen fra Trafikpladsens Køreskole i Valby bekræfter, at det går hurtigt.

»Du vil finde meget få kørelærere, der ikke oplever problemet,« siger han, da B.T. ringer.

Selv understreger han, at han kan garantere sine elever en prøve inden for en måned. Men det er, fordi han prioriterer at sidde klar med alle sine enheder uge efter uge – og desuden tjekker systemet for afbud løbende.

Så heldig er Bent Grue ikke altid:

»Jeg har elever, der venter op til fire måneder på en prøve, fordi vi ikke kan finde dem en ledig tid.«

Begge mener, at problemet er blevet særlig slemt, efter at opgaven med at afvikle køreprøver er overgået fra Politiet til Færdselsstyrelsen. Bent Grue mener, at staten skal ansætte flere motorsagkyndige til at afvikle prøver.

»Vi hører tit fra Færdselsstyrelsen og ser i medierne, at det går godt, (at, red.) de producerer mange prøver, hvilket de underbygger (med, red.) flotte statistikker, men fakta er, at vi er ligeglade med deres ubrugelige statistikker, for prøverne forsvinder på 10 til 15 sekunder, når de frigives,« skriver han i pressemeddelelsen.

Mads Berentsen er enig:

»Det ligger hos Færdselsstyrelsen. De skal rette op på det,« siger han.

B.T. har forelagt kritikken for Færdselsstyrelsen, som i en mail erkender, at der er et problem.

»Der er i øjeblikket mangel på køreprøver flere steder i landet. Færdselsstyrelsen er enig i, at det kræver et samarbejde mellem Styrelsen, politikerne og kørelærerbranchen at løse udfordringerne. Derfor er vi allerede i gang med flere initiativer. Færdselsstyrelsen har blandt andet igangsat et pilotprojekt i Vestjylland, der skal gøre os klogere på elevernes behov, så vi kan blive mere efterspørgselsdrevne fremadrettet.«