Henrik Kruse har sat en bil til salg på DBA - og nogle musikinstrumenter.

»Mange bække små…,« siger han som en garvet krejler.

Egentlig er han ikke handelsmand. Henrik Kruse er kørelærer. Men som mange andre små erhvervsdrivende er han kommet i klemme i coronakrisen.

»Jeg er nødt til at prøve at spænde et sikkerhedsnet ud under mig selv,« siger han.

Erhvervsmanden Martin Thorborg forudser, at coronakrisen ikke bare koster liv på hospitalerne, men også i erhvervslivet og forudser 'en gigantisk katastrofe'.

»Vi har små 200.000 små selvstændige enkeltmandsfirmaer i Danmark. De kommer til at gå konkurs i hobetal,« siger han.

Også tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen er bekymret for den linje, regeringen har lagt for genåbning af Danmark:

»Regningen kommer i form af konkurser, massearbejdsløshed, menneskelige tragedier og manglende handlemuligheder i fremtiden,« skriver han i et debatindlæg på B.T.

Iværsætteren Martin Thorborg kalder de for katastrofe for de små virksomheder, hvad der i øjeblikket sker. Foto: Sofie Mathiassen

Kørelærer Henrik Kruse er enig i, at regeringens coronakurs overlader de små erhvervsdrivende i en meget svær situation.

»Jeg anser de ansvarlige ministre som en direkte grund til alle de konkurser, der opleves for øjeblikket,« skriver han i en mail til B.T.

Ene mand driver han selv to køreskoler - en i Fredericia og en i Odense. Siden 12. marts, dagen efter Mette Frederiksens nedlukning af Danmark, har han ikke haft én eneste elev, hverken i sine teorilokaler eller sin bil. Det koster ham dyrt.

»Vi træder vande og holder vejret på en gang. Det er klart, at uvisheden er en stressfaktor.«

Henrik Kruse har stadig ikke hørt, hvornår han kan forvente at se pengene fra hjælpepakken på sin konto.

Normalt har han en årlig omsætning på omkring 800.000 kr.

»På de her måneder mister jeg tæt på 200.000 i omsætning. Men hver måned har jeg stadig 15-18 tusinde kroner i faste udgifter, der skal betales.«

Han forudser, at nedlukningen varer i hvert fald maj måned ud og synes, det er fornuftigt - ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv.

For som kørerlærer er det ‘svært at overholde regeringens anbefalinger om at holde afstand’.

Henrik Kruse 55 år.

Selvstændig kørelærer i Rota Køreskole siden 2008.

Har to køreskoler i Fredericia og Odense.

Bor sammen med sin kæreste, der er på sygedagpenge.

Men han er vred over, at han endnu ikke har set nogle af de penge, som politikerne har lovet at sende via hjælpepakkerne.

Han har søgt om at få andel i regeringens hjælpepakke, der kan give ham 23.000 kr om måneden i tre måneder. Han har modtaget en kvittering på, at han har ansøgt, men har endnu ikke hørt et ord om, hvornår pengene bliver udbetalt.

»Vi venter fra dag til dag på, hvornår der kommer penge til forretningen og til familien,« siger han.

Kommer de ikke inden, der skal betales husleje i slutningen af april, er han på den.

Jeg har suspenderet holdstart på ubestemt tid og ingen tør melde sig til det næste hold Kørelærer Henrik Kruse

»Så skal jeg i banken og låne penge…. eller jeg kan blive nødsaget til at opsige mine teorilokaler for at minimere mine udgifter og for at holde længst muligt.«

Opsiger han sine lokaler er der langt op til overfladen - og en normal forrentning - den dag samfundet bliver åbnet, og Henrik Kruse igen kan byde elever velkommen i sin køreskole.

Lige nu er alt lukket ned.

»Jeg har suspenderet holdstart på ubestemt tid, og ingen tør melde sig til det næste hold.«

De elever, der var i gang, venter på ubestemt tid. Det samme gør Henrik Kruse. Hvis nedlukningen fortsætter og der ikke er nye hjælpepakker på vej, kigger han ind i en dyster fremtid.

»Jeg kan holde den kørende fem-seks måneder frem,« siger han.