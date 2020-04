Kørelærer Henrik Kruse var overrasket over at vågne til nyheden om, at han fra mandag må åbne sin køreskole igen.

»Jeg er sådan 50/50 med det,« siger kørelæreren, der ejer Rota-køreskole i Odense og Fredericia.

På positivsiden tæller muligheden for at få gang i omsætningen igen. På negativsiden bekymrer han sig for risikoen for smitte.

»Jeg havde nok hellere set, at myndighederne havde givet det til slutningen af måneden. Jeg ville gerne lige se, hvordan smittetrykket bliver påvirket, nu hvor skoler og daginstitutioner er åbnet,« siger han.

Henrik Kruse 55 år.

Selvstændig kørelærer i Rota Køreskole siden 2008.

Har to køreskoler i Fredericia og Odense.

Bor sammen med sin kæreste, der er på sygedagpenge.

Natten til fredag aftalte Folketingets partier at en række mindre virksomheder, blandt andet frisører, tatovører og kørelærere må åbne igen fra mandag den 20. april.

Siden den 12. marts har Henrik Kruse ikke haft én eneste elev i hverken sine teorilokaler eller sin bil.

Han regner med, at der nu kommer retningslinjer fra sundhedsmyndighederne om, hvordan han og hans kollegaer skal forholde sig til risikoen for smitte. Men indtil han hører nærmere, tager han selv sine forholdsregler:

»Jeg er lige lidt forsigtig og bruger min sunde fornuft. Det er nok naturligt.«

Henrik Kruse har stadig ikke hørt, hvornår han kan forvente at se pengene fra hjælpepakken på sin konto.

»Vi sidder jo tæt i sådan en skolevogn, og ind imellem kommer vi også spontant i kontakt med eleven, når man for eksempel lige skal have fat i rattet. Det forudsætter et højt hygiejne niveau fra både lærer og elev.«

Fredag morgen ringede han til sin læge.

»Han anbefaler mundbind i bilen - både til mig og eleverne.«

Både i bilen og i teorilokalet skal der så vidt muligt holdes afstand og sprittes af. Det er nye procedurer, som han vil forberede sine elever på.

»Jeg skriver på min hjemmeside, at jeg tager smitterisikoen alvorligt og tager min forholdsregler.«

Når han åbner op, bliver det dels for gamle elever, der mangler de afsluttende prøver, men han har endnu ikke fået melding om, hvornår politiet åbner for deres prøver. Dels skal han hverve elever til sine nye hold. Første teoriundervisning begynder mandag den 27. april.

»Det bliver to små hold, men jeg håber, at der nu kommer nye tilmeldinger,« siger Henrik Kruse.

Han glæder sig til at få gang i hjulene igen, for han har stadig ikke set noget til pengene i den hjælpepakke, som politikerne har stillet de ramte erhvervsdrivende i udsigt.

»Men nu, hvor vi kan åbne op igen, er der lys for enden af tunnelen.«