Efter 14 dage som kørelærer siger Ulrik Meinert-Medici nu fra: Folk er simpelthen for utålmodige og for grove, når hans elever bruger lidt ekstra sekunder i trafikken.

Selv om vejvrede sådan set er et velbeskrevet fænomen i Dannmark, har det alligevel overrasket Ulrik Meinert-Medici, at mange tilsyneladende ignorerer, at han og hans elev har et skolevogn-skilt på taget.

»Det er kommet bag på mig, at jeg ikke kan spore, at vi på nogen måde får bare lidt lang snor. Folk har meget travlt med at gøre opmærksom på hver gang, det lige tager nogle sekunder ekstra, inden vi kommer videre,« siger han til B.T.

I et opslag på Facebook, der er blevet delt næsten 18.000 gange, fortæller han blandt andet, hvordan han flere gange har oplevet at blive overhalet med hornet i bund, fordi eleven kører 57 km/t, hvor grænsen er 60 km/t.

Så sent som i fredags var den gal igen, fortæller han.

»Fredag kommer jeg kørende ad Jægersborg Allé til rundkørslen ved Femvejen i Charlottenlund. Da vi skal i gang, går bilen i stå for eleven. Vi bliver lige forsinket to-tre sekunder, og der når altså at komme en bil rundt i rundkørslen, hvor vi venter. Ham, der holder bag os reagerer ved at hamre hornet i bund, indtil vi kører. Hvad sker der,« spørger Ulrik Meinert-Medici, der er kørelærer hos Rebekkavej Køreskole i Hellerup.

Det er ikke altid, eleverne opdager de rasende medtrafikanter, men hvis de gør, er han ikke i tvivl om, at det er stressende.

»Pulsen er høj og adrenalinen pisker rundt i blodet. De ved ikke, hvad de kan forvente, og hvad normen er. Men det fordrer ikke, at vi bare skal tage det stille og roligt, sådan som jeg ellers altid siger til dem.«

Situationerne giver Ulrik Meinert-Medici mulighed for at tale med eleverne om, hvordan man bedst forholder sig til vrede medtrafikanter.

»Jeg kan lære dem, at de bare skal trykke på pyt-knappen,« siger han.