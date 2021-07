»Lørdag er den dag, vi regner med at der er flest mennesker, der vil tage ud og køre. Der er rigtig mange, der skal til og fra sommerhusområderne, både fra hovedstadsområdet mod Jylland til sommerhusområderne og den anden vej, og ligeledes vil der være en del trafik sydpå mod den tyske grænse.«

Sådan siger vagthavende hos Vejdirektoratets trafikcenter, Jakob Riis-Petersen til Jyllands-Posten.

Vejdirektoratet forventer, at lørdag bliver en af de travleste rejsedage i år.

Det skyldes, at lørdag er skiftedag i sommerhusområderne, og at mange holder ferie lige nu.

Jakob Riis-Petersen anbefaler, at man undgår at køre mellem kl. 11-15 lørdag og mellem kl. 12-16 søndag.

Vejdirektoratet forventer nemlig, at landets trafikale hovedårer i disse tidsrum vil være ekstra presset.

Den vagthavende råder også til, at man husker rigeligt med mad og drikke til bilen, da det godt kan blive en varm dag med op til 25 grader.

Jakob Riis-Petersen råder desuden til, at man tjekker de aktuelle trafikforhold, så man får mulighed for at køre uden om eventuelle kødannelser.