I aften bliver ‘Miss Danmark’ 2018 kåret, når den årlige skønhedskonkurrence løber af stablen i Cirkusbygningen i København.

Men kønssociolog Cecilie Nørgaard finder hele præmissen for konkurrencen enormt stereotyp, da den sætter femininiteten i bås:

»Det er ikke en femininitet, der bliver udfordret – eller en imødekommelse og inkludering af forskellige femininiteter. Det er mere den klassiske, stereotype femininitet, der bliver hyldet,« siger Cecilie Nørgaard til B.T. og fortsætter sin kritik:

»Ritualerne og kravene til konkurrencedeltagerne virker som en forældet fetish over traditional feminitet. Det er en seksualisering af jomfruen, der er virkelig gusten, synes jeg,« siger Cecilie Nørgaard.

Miss Denmark 2017 Amanda Petri, der i aften skal overrække kronen til den nye vinder

Jomfrueligheden, som Cecilie Nørgaard referer til stammer blandt andet fra nogle af de strenge krav, der stilles til finalisterne.

'Miss Danmark'-finalisterne må ikke have børn, være gift, have udfordrende billeder på internettet, de skal være anstændige og vise taknemmelighed, og så opfordres de til ikke at ikke ryge og drikke samt at holde deres eventuelle kærester private for offentligheden.

Sidste års vinder af 'Miss Danmark'-konkurrencen, Amanda Petri, siger til B.T., at hun ikke er enig i kønssociologens kritik.

Ifølge hende har kvinderne lov til at være kvinder på den måde, de har lyst til.

Man også sagtens være naturlig, men man skal bare være klar til en 'beauty-queen-styling' Amanda Petri, vinder af 'Miss Danmark 2017'

»Jeg synes meget, man kan mærke, det er ens personlighed, man bliver bedømt på. Man også sagtens være naturlig, men man skal bare være klar til en 'beauty-queen-styling', når man skal noget vigtigt,« siger Amanda Petri.

'Beauty-queen-stylingen' forklares i DR-dokumentaren ‘Miss Perfect’ af forrige års vinder af ‘Miss Danmark’ og mentor for konkurrencen, Helena Heuser:

»En klassisk beauty-queen har høje stiletter, en fin cocktail-kjole, gerne med en masse glimmer, store øreringe med glimmer, negle, der ser ordentlige ud, pæn hud og stort, lækkert, krøllet hår.«

Det er dog ikke alle deltagere i konkurrencen, der har været lige glade for kravet om den såkaldte ‘beauty-queen-styling’.

På Marienlyst ved Helsingør kåres i 1958 årets Miss Danmark. Konkurrencen i Danmark startede tilbage i 1926

24-årige Pernille Laura Sørensen deltog sidste år i konkurrencen med det mål at få lov at vise sig selv og vise, at skønhed også kan være naturlig.

Men hendes mål blev ikke indfriet.

»Makeuppen, synes jeg, er voldsom. Lige da jeg fik de der øjenvipper på, følte jeg mig som en fugl. Jeg føler mig falsk, og det slet ikke er mig,« siger hun ligeledes i DR’s dokumentar ‘Miss Perfect’.

Pernille Laura Sørensen fortæller, hvordan det til tider føltes mærkeligt at være med i skønhedskonkurrencen.

Det er sådan lidt skørt at være med i en skønhedskonkurrence og så egentlig føle, man bliver grimmere nogle gange Pernille Laura Sørensen, deltager i 'Miss Danmark 2017'

»Det er sådan lidt skørt at være med i en skønhedskonkurrence og så egentlig føle, man bliver grimmere nogle gange,« siger hun.

I år har 'Miss Danmark'-konkurrencen for første gang indført en ‘Miss natural beauty’-konkurrence, hvor pigerne får taget billeder uden makeup.

Ifølge direktør for Miss Danmark, Lisa Lents, er konceptet skabt for, at deltagerne kan vise deres sande jeg:

»Med denne delkonkurrence bryder vi fordomme omkring Miss Danmark og sætter fokus på at naturlig skønhed også er en stor del af konkurrencen,« skriver Lisa Lents i et Facebook-opslag.