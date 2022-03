Mandag aften blev der uddelt priser for dansk kulturformidling, da årets Artbeat Prisen løb af stablen for niende gang.

Og aftenens hovedpris gik til den aarhusianske museumsdirektør på KØN – Gender Museum Danmark, Julie Rokkjær Birch.

At hun skulle modtage den fine pris, skyldes ifølge juryen flere ting.

Blandt andet fordi Julie Rokkjær Birchs måde at involvere sig i kønsdebatten på er »fuldt ud forbilledlig,« og fordi museet er lykkes med at gå fra at være et decideret kvindemuseum til nu at facilitere en langt mere nuanceret offentlig debat om køn, lød det blandt andet fra juryen.

»Hun (Julie Rokkjær Birch, red.) diskuterer og perspektiverer kønsspørgsmål med stor viden, indsigt og mod i en debatkultur, som til tider kan være ganske heftig. Hun evner at mestre balancen mellem formidling af viden og inddragelsen af sig selv, og tilsammen udgør det et fantastisk eksempel på stærk kulturformidling, som samtidig bevæger vores samfund fremad.«

Museet og Julie Rokkjær Birch har de sidste par år været under heftig beskydning og været omdrejningspunkt for stor debat, særligt efter museet, der i mere end 40 år havde heddet Kvindemuseet, i starten af 2021 skiftede navn til KØN.

Det gik ikke mindst hårdt ud over museumsdirektøren, der måtte lægge øre til lidt af hvert, fortæller hun.

»Det betyder meget at blive set og anerkendt efter nogle hårde år. Vi har været igennem corona og lagt ryg til en masse med navneskiftet. Jeg har da fået lidt tæsk. Men der er også sket mange gode ting, og museet rykker virkelig,« siger museumsdirektøren til B.T.

Det var særligt i månederne op til byrådsmødet, hvor beslutningen om navneskiftet endeligt skulle godkendes, at det gik vildt for sig – og at Julie Rokkjær Birch måtte finde sig i at blive kaldt det ene og det andet.

»Men jeg er også blevet stærk af det. Jeg tog det roligt, selvom det var svært. Det kan stadig være heftigt, især fordi jeg deltager i kønsdebatten, men det er også et vilkår som direktør. Der må man tage det sure med det søde. Men det er skønt nu at blive anerkendt for måden, jeg gør det på, og det glæder mig meget, at visionen og beslutningen om navneskiftet – og om at være et museum, der sætter dagsorden, viser sig at holde.«

Særligt er museumsdirektøren stolt af, at hun ved overrækkelsen af prisen fik at vide, at hun havde styret organisationen og medarbejderne på KØN sikkert gennem forandringsprocessen.

Og medarbejderne har da også bakket direktøren op hele vejen igennem, fortæller hun. Ikke mindst efter hun mandag vandt prisen, hvor de efterfølgende fejrede hende med manér.

Artbeat Prisens formål er at sætte fokus på nye former for formidling af kunst og kultur ved at fremhæve de personer og projekter, som forstår at kombinere det kunstnerisk nyskabende med det formidlingsmæssigt fremsynede, skriver de på deres hjemmeside.

Ved Artbeat Prisen overrækkes tre priser i alt: Hovedprisen, Talentprisen og Særprisen.