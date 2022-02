To mænd med intet mindre end syv bæreposer forlod Skraldecaféen, efter de havde tømt begge køleskabe for gratis mad.

Maden skulle mætte hjemløse og udsatte borgere i Aarhus' sultne munde. I stedet blev det stjålet.

»Hvem fanden vil stjæle fra en hjemløs? Det giver ingen mening. Det er at stjæle fra byens mest sårbare borgere. Man skal være en sjælden form for egoist for at gøre den slags,« siger Annbritt Jørgensen, der er initiativtager og projektleder i Skraldecaféen.

Der er også stjålet knive, en cykeltrailer til at køre varer ud og en kop med logo.

»Det er ikke ting, der har værdi for andre end os. Selv cykeltraileren kan måske sælges for 150 kroner på DBA, tænk at gøre sig til tyv fra byens udsatte for så lille et beløb,« siger Annbritt Jørgensen.

Men det er ikke første gang, at de mest sårbare borgere plages. I december fik Skraldecaféen et kamera i julegave af vagtfirmaet 360eyeworks, efter de i en periode havde været udsat for hærværk.

Det var det kamera, der fangede de to mænd i at tømme køleskabene for gratis mad.

»Jeg synes, det er mega ærgerligt, at vi er nødt til at overvåge køleskabene. Men vi må gøre det, der gavner flest, og det er, at køleskabene virker,« forklarer Annbritt Jørgensen og fortsætter:

»Vi har et åbent køkken, fordi vores koncept er, at de udsatte kan bruge køkkenet, fordi de ikke har kompetencerne til at være hjemme, har råd til det, eller bare har brug for det fællesskab. Det er svært at give dem det, når folk stjæler de ting, de skulle bruge.«

Hun fortæller, at tyverierne desværre har konsekvenser.

»Hver gang, der bliver taget noget, er det en udgift, og vi skal tage stilling til, om vi vil købe igen – bare så det kan blive stjålet endnu en gang. Vi skal hele tiden overveje, hvad vi bruger penge på for at få dem til at række,« siger Annbritt Jørgensen.

Indtil nu er de stjålne ting ikke blevet erstattet – Annbritt Jørgensen fortæller, at de er nødt til at finde ud af, hvordan de stopper tyverierne inden. Der er ikke råd til andet.

Også de frivillige er påvirkede af tyverierne. Kameraet dækker nemlig kun køleskabene, så hver gang der bliver stjålet andet fra Skraldecafeen, føler både frivillige og udsatte sig under mistanke.

»Jeg ved godt, det ikke er dem. Det viser det, vi har fanget på kamera også. Men det giver en utryghed. Og det er synd for de frivillige. De lægger et kæmpe arbejde dernede, og hvis de mister lysten til at være der, så kan projektet ikke køre rundt,« afslutter Annbritt Jørgensen.