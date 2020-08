Hvis du har aflagt Caféen i Espe Hallen på Fyn et besøg enten den 19. eller 22 august, bør du blive testet for corona.

Sådan lyder den opfordring, som hallens ledelse lørdag sendte ud på Facebook.

'En af pigerne i køkkenet fik det dårligt torsdag, så hun fik foretaget en coronatest fredag,' lyder det i opslaget, som fortsættes:

'Resultatet af testen er netop kommet, og den er desværre positiv.'

Onsdag den 19. august, hvor den coronasmittede pige var på arbejde, var der en fodboldkamp på Espe Stadion.

Formanden for hallen vurderer, at der var cirka 100 tilskuere til stede.

»Vi bliver nødt til at få det her fortalt bredt og hurtigt. Hvis det her nu eskalerer, skal det i hvert fald ikke være, fordi vi ikke reagerede,« siger formanden Jakob Kristensen til TV 2 Fyn.

Lørdag blev der igen spillet kamp på Espe Stadion, og også denne gang havde caféen åben.

Den smittede køkkenpige var ikke på arbejde den pågældende dag, men det var andre cafémedarbejdere, og da caféen på daværende tidspunkt var klar over, at der florerede smitte blandt dem, kan det ikke udelukkes, at de kan have smittet nogle af de fremmødte.

Alle medarbejdere er, efter køkkenpigen blev bekræftet smittet, blevet testet for covid-19.

Man har valgt at lukke caféen, indtil svaret af alle tests foreligger.