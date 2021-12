Som ældre og sårbar borger kan det være vanskeligt at stå i timelange køer.

Men det er desværre virkeligheden i øjeblikket, hvor man oplever stort pres ved test- og vaccinecentre i Region Hovedstaden.

Og det kan blive et problem, hvis man spørger Ældre Sagen.

»Vi kan risikere, at de ældre og svækkede begynder at afholde sig fra at blive testet eller for den sags skyld vaccineret, fordi det simpelthen bliver for uoverskueligt,« fortæller Rikke Hamfeldt, seniorkonsulent hos Ældre Sagen.

B.T. har tidligere skrevet om 79-årige Birthe, der måtte stå i kø til vaccine i knap tre timer. Her måtte hun til sidst kaste håndklædet i ringen.

»Jeg var ved at gå helt i opløsning af kulde til sidst. Jeg er 79 år og slet ikke i stand til at vente i timevis i kulde og under åben himmel.«

B.T. har tirsdag morgen været til stede ved testcentret ved Frue Plads i Indre By. Her var der omkring 40 minutters ventetid, hvor køen snoede sig hele vejen rundt om pladsen.

Her fortæller flere borgere i køen, at de flere gange har valgt køen fra, fordi den simpelthen har været for lang.

Blandt andet møder B.T. en midaldrende kvinde i køen, som tidligere har haft corona. Hun har ikke lyst til at stå frem med navn, men hun fortæller, at hun er hårdt svækket af coronasenfølger og derfor ikke har mulighed for at stå op for længe, før hun bliver for udmattet og må droppe det.

»Det er ikke muligt for mig at stå op så længe, så jeg synes jo, det er hårdt at skulle stå her nu. Men det er sådan situationen er,« fortæller hun.

Samtidig anerkender hun, at det kan få ældre og svækkede borgere til at droppe det.

Og den problematik bakker Ældre Sagen op om.

»Det er et problem, vi hører om, og det er absolut ikke optimalt. Hvis du er dårligt gående eller svækket, så kan det ikke være rigtigt, at man skal stå i kæmpelange køer,« understreger Rikke Hamfeldt, seniorkonsulent hos Ældre Sagen.

For Rikke Hamfeldt er det derfor vigtigt, at der bliver skabt tryghed, så man kan komme og blive testet og vaccineret, uden at man skal frygte at skulle stå i lang kø.

»Vi må heller ikke underkende, at hvis du som ældre eller sårbar borger skal stå i massive køer i dårligt vejr, så kan det give andre sundhedsmæssige udfordringer end corona.«

Løsningen bør derfor være at sikre et system for alle, der også bør tage hensyn til dem, der har særlige udfordringer.

»Det, vi egentlig gerne havde set, var, at man eksempelvis havde en særlig indgang, række eller bare noget personale, der kiggede køerne igennem. Det synes jeg, vi var gode til under sidste bølge, og det kan vi kun opfordre til, at man gør igen.«

B.T. har været i kontakt med Region Hovedstadens Akutberedskab, som anerkender, at der i øjeblikket er et stort pres på testcentrene. De er samtidig opmærksomme på situationen med de ældre og sårbare borgere.

»Vi er meget opmærksomme på ældre og handicappede borgere i pcr-testcentrene, som drives af Region Hovedstaden. Her har vi servicemedarbejdere, som blandt andet holder øje med, om der er borgere, som eksempelvis er gangbesværet,« lyder det i et skriftligt svar.

»Hurtigtestcentrene drives af private aktører, og vi vil tage kontakt med den pågældende leverandør i forhold til hjælp til ældre og borgere med handicap.«

Antallet af daglige test har været stødt stigende den seneste tid – det samme har smittetrykket.

Tirsdag blev der fortaget 262.106 lyntest og 201.322 pcr-test. Blandt de pcr-testede blev der konstateret 8.314 nye smittetilfælde. Det er dermed ny smitterekord.