Der er køkaos på Skattestyrelsens hjemmeside.

Det sker efter, at Skattestyrelsen fredag aften åbnede op for, at danskerne kan se, om de skal betale skat tilbage eller får penge tilbage i skat.

Ca 300.000 står lige nu i kø for at komme ind og se deres årsopgørelse.

Det fremgår af Skattestyrelsens hjemmeside.

Omkring klokken otte her til morgen var der 200.000 danskere i kø, hvilket betyder at mere end 100.000 er kommet til på blot en time.

Årsopgørelsen er en oversigt over din skat for sidste år. Den kigger bagud og viser, hvad du har haft af indkomst og fradrag og betalt i skat.

I årsopgørelsen kan man blandt andet se, om man har betalt for meget og skal have penge tilbage, eller om man har betalt for lidt og skylder i skat.

Hvis man skal have penge tilbage, begynder styrelsen at udbetale dem den 9. april.

Årsopgørelsen i år er anderledes, fordi de fleste danskere har fået udbetalt feriepenge. Hvis ikke man af egen drift har betalt skat af de udbetalte feriepenge, risikerer man et gedigent skattesmæk.

»Jeg forventer, at der er flere, der vil se frem til et skattesmæk oven på 2020, fordi de har opgjort et for lavt indkomstbeløb på deres forskudsopgørelse, fordi de færreste af os forventede at få udbetalt de indefrosne feriepenge,« sagde Danske Banks privatøkonom Louise Aggerstrøm Hansen til B.T. torsdag.

Sidste år var der på to dage omkring 2,6 millioner besøg på Skattestyrelsens hjemmeside, efter at der blev åbnet for, at årsopgørelsen kunne tjekkes.

Normalt får cirka tre ud af fire skatteydere penge tilbage i skat. Den sidste fjerdedel skal enten efterbetale penge eller har ramt nogenlunde plet med skattebetalingen.

Udover feriepengene er også kørselsfradraget en joker. Normalt har cirka 1,2 millioner danskere ret til kørselsfradrag, som man kan få, hvis man har mere end 24 kilometer til og fra arbejde.

På grund af nedlukningen har mange dog arbejdet hjemmefra i 2020 og derfor ikke transporteret sig. Det ændrer fradraget.