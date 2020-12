Timelang ventetid og lang kø.

Det har de seneste dage været en del af julemenuen for trafikanterne på Øresundsbroen.

»Efter at Sverige 22. december lukkede for indrejse fra Danmark, er trafikken over Øresundsbroen gået helt i stå for os pendlere. Vi holder i kø i to timer med biler langt op på højbroen bare for at komme igennem betalingsanlægget,« fortæller den danske pendler Durita Nørgaard, der bor på den svenske side af Øresund, men arbejder i Holte.

Hun er som andre trafikanter frustreret over, at der ved politi- og toldkontrollen ved betalingsanlægget på den svenske side kun er to vognbaner åbne til al trafik.

Sådan har det været i flere dage hen over julen, og hun frygter for alvor for, hvordan problemet skal vokse i omfang på mandag, når folk begynder at arbejde nogenlunde normalt igen.

»Normalt tager det mig omkring 45 minutter at køre til og fra arbejde, men mandag tog det mig to en halv time, så jeg først var hjemme klokken 23 i stedet for som planlagt klokken 21. Vi har heldigvis ikke børn, men det går jo simpelthen alligevel ud over den tid, som vi har brug for at være hjemme i,« fortæller hun til B.T.

»Da jeg endelig nåede frem til kontrollen mandag aften, spurgte jeg politimanden, hvorfor de ikke åbnede nogle flere baner, når vi skal have registreret cpr, bil og hvad ved jeg. Han svarede, at det havde de ikke mulighed for, fordi de var underbemandet på grund af sygdom, og sådan ville det blive ved med at være de næste uger fremover, fordi de også skulle dække blandt andet togstationer,« tilføjer 50-årige Durita Nørgaard.

»Problemet er åbenbart også, at når der skal tjekkes i det svenske personregister og den slags, så er der grænser for, hvem man må sætte til at gøre det, så eksempelvis hjemmeværnsfolk ikke bare kan kaldes ind.«

Den danske pendler Durita Nørgaard overvejer sammen med sin mand at leje et værelse i Danmark for at få tingene til at hænge sammen, når de dagligt skal sidde flere timer i kø på Øresundsbroen. Foto: Privat Vis mere Den danske pendler Durita Nørgaard overvejer sammen med sin mand at leje et værelse i Danmark for at få tingene til at hænge sammen, når de dagligt skal sidde flere timer i kø på Øresundsbroen. Foto: Privat

»Pludselig er det på den måde faktisk blevet et problem for os at passe vores job, fordi vi kommer så sent hjem. Vi kommer til at mangle søvn ganske simpelt, så vi kan være nødt til at sige nej til nogle arbejdstimer. Hvis ikke det bliver bedre, kan vi være nødt til at leje noget Airbnb i Danmark for at kunne passe vores job,« fortsætter den danske pendler.

På Øresundsbroens Facebook-side har flere pendlere efterspurgt en mere smidig afvikling af kontrollen på den svenske side, men ifølge en talsmand for Øresundsbroen er mulighederne begrænsede på grund af politiets kapacitet til at udføre grænsekontrol.

»Øresundsbroen har ikke begrænset kapacitet i forhold til at holde flere baner åbne i betalingsstationen. Øresundsbroen er i dialog med politiet i håb om fra vores side at forsøge at bidrage til en bedre situation ved grænsekontrollen,« oplyses det fra Øresundsbroens side tirsdag middag.