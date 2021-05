Kommunalt ansatte i Køge Kommune skal i 2022 og frem lægge cigaretterne fra sig i arbejdstiden.

Kommunen vil nemlig indføre et forbud mod at ryge i arbejdstiden. Det skriver TV 2 Lorry.

Tiltaget er blevet besluttet tirsdag ved et byrådsmøde og gælder fra 1. januar 2022.

Marie Stærke, borgmester i Køge Kommune, anerkender over for TV 2 Lorry, at det kan blive svært for mange at kvitte smøgerne. Det vil kommunen derfor hjælpe med:

»Man kan spørge sig selv, om rygning ville blive tilladt på arbejdspladsen, hvis cigaretten blev opfundet i dag. Det er nok ikke tilfældet. Jeg har fuld forståelse for, at det kan være rigtig svært at give slip på tobakken,« siger hun og tilføjer:

»Derfor er en væsentlig del af den nye rygepolitik også at tilbyde rygestopkurser til vores medarbejdere.«

Flere kommuner i Danmark har allerede taget samme valg, som Køge Kommune nu har gjort.

Ifølge Kræftens Bekæmpelse har 62 kommuner på tværs af landet indført røgfri arbejdstid – med og uden undtagelser.

Seks kommuner er på vej med tiltaget, herunder Køge i 2022.

Sidste år besluttede Gentofte Kommune sågar at indføre røgfri arbejdstid, når man arbejdede hjemme. Læs den historie her.