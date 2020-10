Når en parkeringsvagt udskriver en bøde i Køge Kommune, er der mange bilister, der klager.

Og mange af dem ender faktisk med at få ret.

Det viser en rapport fra FDM, som sn.dk har kigget nærmere på.

I 2018 blev der indført betalingsparkering i Køge midtby, og siden er der blevet klaget over mere end hver 10. bøde – eller afgift, om man vil.

Det bringer den sjællandske by helt i front, når det gælder antallet af klager over parkeringsbøder.

Dertil kommer, at mere end halvdelen – 56 procent – sidste år fik ret i deres klage. Det gør – ifølge FDMs tal – Køge til et af de steder i landet, hvor flest utilfredse bilister får annulleret deres bøde på grund af en klage.

Chefkonsulent i FDM, Dennis Lange, finder antallet af både klager og mængden af annullerede afgifter meget højt.

»Og man kan jo sige, at det selvfølgelig er positivt, at afgifter bliver eftergivet, når de er forkerte, men når annulleringsprocenten er så høj som i Køge, så må der bestemt være mulighed for forbedringer,« siger han til sn.dk.

Teamlederen i kommunens parkeringsteam, June Hartmann, siger dog til avisen, at tallene i FDM's rapport er forkerte. En del af klagerne fra 2018 blev nemlig på grund af arbejdspres først behandlet året efter.

Hun mener snarere, at antallet af annullerede bøder i 2019 ligger på 20 procent og ikke 56.