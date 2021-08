En flok køer befandt sig lørdag eftermiddag midt på en større trafikeret vej.

Køerne havde nemlig besluttet sig for at stikke af og tage en længere vandretur ned ad Gammel Horsensvej ved Solbjerg syd for Aarhus.

Det skriver TV 2 Østjylland.

Østjyllands Politi fik adskillige anmeldelser om køerne, der dog kun kortvarigt generede trafikken og skabte kø.

Ejeren blev hurtigt lokaliseret af politiet, og køerne blev gelejdet ind i nogle haver, hvor ejeren så kunne hente dem.

Et vidne vurderer, at der var tale om syv til otte køer på vejen.

»Jeg var ude at cykle en tur, og jeg troede, det var et trafikuheld til at starte med, og så kunne jeg se, det var køer. Det så helt surrealistisk ud,« siger vidnet, Jesper Nielsen, til TV 2 Østjylland.