»Jeg troede ikke på det.«

Sådan reagerede 33-årige Kasper Jensen fra Aalborg, da han tilbage i sommeren 2018 fik at vide, at han havde den meget sjældne allergiform: Kødallergi.

I Danmark registrerer man ikke de tilfælde, der er, men der er noget, der tyder på, at der nok er flere med denne allergiform, end man lige skulle tro.

For B.T. har modtaget en henvendelse fra en læser, der kender til flere med kødallergi. Og to af dem er Kasper Jensen og 54-årige Stine Lund, som B.T. skrev om tilbage i 2017. Desuden kender Stine også en, der lider af samme type allergi.

Stine Lund i naturen. Privatfoto. Vis mere Stine Lund i naturen. Privatfoto.

Fælles for Kasper og Stine, men også Stines bekendte, er, at de kan lide at opholde sig i naturen. Og det er også her, de alle har erhvervet sig denne allergiform, og for tre år siden var det ved at gå galt for Kasper Jensen.

»Jeg kom hjem fra træning, hvor jeg opdagede, at jeg havde udslæt på ryggen. Først tænkte jeg, det var varmeknopper.«

Den 33-årige aalborgenser prøvede at skubbe det hele fra sig, men udslættet bredte sig fra ryg til mave, ben og håndflader, men også helt ind i ørerne.

I løbet af fire dage udviklede det sig til en meget alvorlig situation.

Jeg fik et anafylaktisk chok og måtte tilkalde alarmcentralen. Herefter blev jeg indlagt i et døgn, og det var først her, at nogen tog det alvorligt. Kasper Jensen, kødallergiker

»Jeg har aldrig været så dårlig. Jeg var forbi min egen læge flere gange, hvor jeg blev sendt hjem igen med antihistaminer, og så var jeg forbi vagtlægen, der gav mig stærk medicin,« siger Kasper Jensen.

På fjerdedagen, hvor han var alene i en rum tid, gik det galt.

»Jeg fik et anafylaktisk chok og måtte tilkalde alarmcentralen. Herefter blev jeg indlagt i et døgn, og det var først her, at nogen tog det alvorligt.«

Kasper Jensen blev herefter sendt til udredning ved en hudlæge. Men lægen kunne ikke se noget. Heldigvis var der en anden hudlæge i samme lægehus, som kaldte ham ind igen.

Her havde Kasper Jensen udslæt på omkring 90 procent af kroppen efter en allergisk reaktion på kød. Privatfoto. Vis mere Her havde Kasper Jensen udslæt på omkring 90 procent af kroppen efter en allergisk reaktion på kød. Privatfoto.

»Jeg bliver sendt til Odense Universitetshospital, hvor de anvender gelatine og noget, der ligner svinefars fra Netto til at teste med,« fortæller han.

»Jeg blussede fuldstændig op.«

Kort efter kunne lægerne fortælle, at Kasper Jensen led af den meget sjældne kødallergi. Og han kunne ikke tro sine egne ører.

Det betyder, at han i tre år har måttet undgå kød fra pattedyr, såsom svine- eller oksekød, men også gelatine, som findes i det meste slik, såsom vingummi og skumfiduser. En omstilling, som ikke har været slem, da der i dag findes mange alternativer.

Og tilbage til naturen er det højst sandsynligt her, årsagen til den mystiske kødallergi skal findes.

For to-tre måneder før Kasper Jensens allergiske reaktion var han på en tur ude i det fri, hvor han blev bidt af flere flåter. Og netop flåter overfører blandt andet det kulhydrat, der hedder alpha-gal, når det bider fra sig.

Det fortæller Allan Linneberg, der er professor og centerchef ved Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Et kulhydrat, mennesket mangler, og som vi bliver overfølsomme over for, når det trænger ind i kroppen.

Her var Kasper Jensen alvorligt ramt af en allergisk reaktion. Privatfoto. Vis mere Her var Kasper Jensen alvorligt ramt af en allergisk reaktion. Privatfoto.

Det betyder, at Kasper Jensen ikke længere kan spise fødevarer, hvor dette kulhydrat findes.

Professoren kommer også med et bud på, hvorfor det kan være svært at diagnosticere kødallergien.

»Normalt får man ret hurtigt symptomer, hvis man bliver udsat for noget, man ikke kan tåle, men det er ikke tilfældet med kødallergi. Reaktionen kan komme mange timer efter. Derfor er det svært at se sammenhængen mellem indtagelsen af kød og symptomerne,« siger Allan Linneberg.

Derfor ønsker Allan Linneberg også, at der kommer et større fokus på området.