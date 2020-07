Da pensionisten Poul Brøchmann købte et af de rejsepas, der denne sommer er sat til salg i forbindelse med corona-sommerpakken, regnede han med at tage en tur til toppen af Danmark sammen med sin hustru.

Men dagen efter, han købte rejsepasset, ændrede sporarbejde i de planer. For pludselig ville turen tage mere end ni timer - i stedet for fem.

Det fortæller han til DR.

Da rejsepassene, der gør det muligt at køre med bus, tog og metro i otte sammenhængende dage til en pris af 299 kroner, blev sat til salg, købte Poul Brøchmann et af dem.

Rejsepasset Et politisk flertal blev i begyndelsen af juni enige om en sommerpakke, der skal sparke gang i økonomien ved at understøtte turismen. Pakken indeholder en række initiativer for i alt 700 millioner kroner. Et af tiltagene af rejsepasset, der giver danskerne mulighed for at rejse rundt i landet. Rejsepasset - som koster 299 kroner - giver nemlig otte dages fri rejse med kollektiv trafik. Der blev sat 50.000 rejsepas til salg, og få dage senere kunne DSB oplyse, at de var blevet udsolgt. Rejsepassene gælder i perioden fra den 27. juni til den 9. august.

Men dagen efter, han købte det, fik han en mail fra DSB, hvor han blev gjort opmærksom på, at der denne sommer er omfattende sporarbejde mange steder.

Det ændrede en del ved den rejse, han havde tænkt sig at tage med sin hustru. De ville være rejst fra hjemmet på Frederiksberg i København til Aalbæk ved Skagen. En tur, der normalt vil tage knap fem timer.

Sporarbejdet betød, at det nu i stedet vil tage ni timer - og derudover kræve ni forskellige skift mellem tog og togbusser.

»Det er jo som et forhindringsløb i stedet for en rejse, man skal nyde. Det er derfor, at vi tager toget. Derfor forsøgte vi at få pengene tilbage, hvor vi fik et meget hurtigt svar fra DSB, der sagde, at de ikke kan refunderes,« siger Poul Brøchmann til DR og forklarer, at hvis han havde haft kendskab til det massive sporarbejde før tid, så havde han ikke købt rejsepasset.

Overfor DR anerkender områdechef i DSB, Leif Fabrin, at kommunikationen kunne have været bedre, men han forklarer, at han synes, DSB har informeret om sporarbejdet, så godt man kunne.