Til september optræder den tidligere amerikanske præsident Barack Obama i Musikkens Hus i Aalborg.

Aalborg Universitet har købt 260 billetter til showet for 850.000 kroner, som skal gå til blandt andre rektor Per Michael Johansen og udvalgte studerende.

Men denne prioritering af universitetets penge vækker utilfredshed blandt medarbejderne, der tidligere i år har været igennem to store sparerunder, hvor der blev skåret 140 stillinger.

- Det er ikke lige nu, at man skal bruge en så stor sum på et arrangement som det her, siger lektor og fællestillidsrepræsentant på Aalborg Universitet, Jesper Lindgaard Christensen, til Radio24syv.

- Timingen er ikke den bedste lige i halen på besparelser og afskedigelser. Det skubber til et i forvejen dårligt arbejdsmiljø og atmosfære, siger han.

Showet har titlen 'A conversation with President Obama', men publikum vil ikke få mulighed for at stille spørgsmål til den Barack Obama. Fællestillidsrepræsentanten vil selv sige nej til at komme til showet, hvis han får tilbudt en billet.

- Jeg tænker ikke, at et lidt præfabrikeret foredrag og interview uden debat vil give mig det store, siger fællestillidsrepræsentant, Jesper Lindgaard Christensen, til Radio24syv.

Universitetets indkøb af billetter til Obama-showet kritiseres også af Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

- Jeg undrer mig over, hvordan man rent fagligt kan argumentere for, at det giver værdi for de penge, siger Dansk Folkepartis uddannelsesordfører, Jens Kristian Thulesen Dahl, til Radio24syv.

- Det er mange penge at bruge på ét enkelt arrangement, hvor man sidder og lytter uden egentlig at kunne indgå i en kritisk dialog, siger Det Konservative Folkepartis uddannelsesordfører, Katarina Ammitzbøll, til Radio24syv.Rektor på Aalborg Universitet, Per Michael Johansen, har ikke ønsket at stille op til interview, men i en pressemeddelelse forsvarer han købet af billetterne:

'Naturligvis har jeg gjort mig overvejelser om, hvorvidt universitetet oven på en sparerunde skal bruge penge på at give studerende og forskere den her mulighed. Men jeg mener, at det er en enestående mulighed for vores studerende og forskningstalenter til at få relevant læring og unik førstehånds erfaring fra en af de store ledere i verden.'