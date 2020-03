Onsdag aften blev Danmark mere eller mindre lukket ned. Det har ført til en stor panik hos mange danskere, og supermarkederne har siden onsdag aften været travlt beskæftiget med at lange varer over disken til de mange danskere, der hamstrer landet over.

Men denne hamstring vil Meny i Solrød ikke være en del af.

Torsdag formiddag lagde de en besked op til deres kunder på deres Facebook-side:

»Kære Kunde. Vi befinder os i en særlig situation. Der er INGEN umiddelbare tegn på varemangel hos vores leverandører og vores lagere i baglandet er fyldt godt op, så lad os hjælpe hinanden, så der er varer nok til alle.«

»Vi vil AFVISE kunder som hamstrer.« (SE HELE OPSLAGET LÆNGERE NEDE I ARTIKLEN)

Ifølge købmand i Meny Solrød, Lars Nielsen, så har kunderne taget beskeden til sig:

»Kunderne har været søde og rare i dag, og vi har ikke oplevet en eneste, der har forsøgt at hamstre. Kunderne har faktisk været over for at sige, at de synes, det er et rigtig godt initiativ.«

»Vi har også kunnet sælge alle produkter på nær rugbrød og mælk helt frem til lukketid 19:00. Det er vi rigtig godt tilfreds med,« siger Lars Nielsen til B.T.

Købmanden mener også, at scenerne fra i går aftes og i dag i andre supermarkeder har været forrykte:

»Der er ingen grund til at hamstre. Der er masser af varer. Der har været nogle helt sindssyge scener fra supermarkeder siden i går, og det var ikke noget, som jeg ønskede mine medarbejdere skulle stå model til.«

Lars Nielsen har derudover sendt alle ældre og andre udsatte medarbejdere hjem for at prioritere deres sikkerhed.

Han mener også, at andre købmænd og supermarkeder har et ansvar for, at der er nok varer til alle.