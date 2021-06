Der er nok mange danskere, der glæder sig til at gå en tur i det lokale supermarked eller shoppingcenter på mandag.

Og det er vel at mærke ikke på grund af gode tilbudsaviser eller rabatter.

Nej, for mandag kan vi benytte os af detailhandlen uden at bære mundbind.

Den ændring er så stor, at man i SuperBrugsen i Videbæk overvejer at fejre det på en helt speciel måde.

Det skriver Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

»Mine medarbejdere mener, vi skal fejre det med øl og med at brænde mundbindene af,« siger uddeler Anders Hedegaard fra SuperBrugsen i Videbæk til lokalmediet.

Anders Hedegaard fortæller, at hans medarbejdere glæder sig til at kunne gå på arbejde uden at skulle bære mundbind.

Mundbindet skal stadig benyttes i den kollektive trafik, hvis du vel at mærke står op.