Michael Nørskov er brugsuddeler i Dagli'Brugsen i Askov, og han har et godt tilbud til dig.

»Da det vælter ind med pakker for tiden, får du her ugens bedste tilbud: Afhentning af din pakke til kun 0 kroner.«

Ikke at det plejer at koste penge at afhente pakker, men måske det burde, hvis man lader være.

I hvert fald oplever flere små butikker, som B.T. har været i dialog med, at deres pakkelager drukner i folks onlinekøb, som de er sløve til at hente.

Eksempelvis har B.T. tidligere skrevet om Ørestad Minimarked i København, der i disse dage ligner et spil tetris, som er ved at være game over, fordi butikkens pakkelager bugner af flere hundrede pakker, der endnu ikke er blevet afhentet af kunderne.

Han må derfor nu stable dem inde i butikken, hvor de skaber trængsel for købmandsbutikkens andre almindelige kunder.

Ørestad Minimarkeds pakkekaos. Foto: Privat Vis mere Ørestad Minimarkeds pakkekaos. Foto: Privat

Og nu prøver Michael Nørskov i Askov altså at tømme sit pakkelager ved at lave et unikt 'Ja tak-tilbud' på Dagli'Brugsen Askovs Facebook-side.

Her kan man for nul kroner sige 'ja tak' til at hente sine pakker.

»Jeg vil ikke sprede et surt budskab og pakker det derfor ind i et 'ja-tak' tilbud. Men folk skal også have en forståelse for, at det vælter ind med pakker, og derfor skal hente dem,« siger Michael.

Han oplever, at de flere gange om ugen må sende pakker retur, fordi folk glemmer dem.

»Den 24. december ligger der altid mellem 20 og 50 pakker, der ikke er hentet. Folk mister overblikket,« fortæller Michael, der også oplever, at folk ikke ved, hvad de har købt:

»Og derfor siger jeg: 'Kom og hent, mens I har overblikket'.«

Det gør du, hvis din pakke er væk Ifølge Forbrugerrådet Tænk skal du kontakte den butik, hvor du har købt din varer, hvis din pakke er forsvundet i posten.

Det er nemlig forhandleren, der har ansvaret for pakken, indtil den når udleveringsstedet. De kan enten sørge for at finde pakken igen eller sende dig en ny pakke hurtigst muligt. Kilde: Forbrugerrådet Tænk.

Også hans medarbejder Amalie Funch Mogensen kommer med opfordringen. Fordi pakkerne hober sig op, sker det, at nogle pakker har samme nummer, og det kan skabe stor forvirring:

»Jeg har prøvet at udlevere en forkert pakke, fordi to havde samme nummer. Det skabte totalt kaos,« husker hun.

Amalie og Michael håber, at folk vil hente deres pakker hurtigt muligt. Vis mere Amalie og Michael håber, at folk vil hente deres pakker hurtigt muligt.

GLS' administrerende direktør, Steen Kristensen, bekræfter over for B.T., at fragtfirmaets pakkeshops har taget imod ekstra mange pakker gennem de seneste dage. Man opfordrer derfor også nu kunderne til at hente pakkerne.

»Vi appellerer gennem vores nye app, notifikationer til modtagerne og de sociale medier til, at modtagerne afhenter deres pakker så snart, det er muligt. Vi ser også, at vores pakkeshop proaktivt selv opfordrer modtagerne til at afhente deres pakker,« siger Steen Kristensen.