Chano Nymann har efter 15 år som købmand i Rema 1000 i Hedensted haft sidste arbejdsdag. Og det var ikke en frivillig beslutning.

Han blev nemlig opdaget i at aflønne enkelte medarbejdere med forretningens varer.

Rema 1000 bekræfter til B.T., at Chano Nymann stoppede tirsdag 4. maj 2021.

»Vi har haft et langvarigt samarbejde med ham, og når vi tager sådan en beslutning om at måtte skilles, så gør vi det kun, når der ligger tungtvejende forhold til grund – det er altså ikke en enkelt fejl eller en bagatel, der har udløst denne beslutning. Men da det er en personsag mellem os og franchisetager, så er det principielt ikke noget, vi oplyser nærmere om i offentligheden,« skriver kommunikationschef i Rema 1000, Jonas Schrøder.

Ifølge Vejle Amts Folkeblad bekræfter Chanos hustru, Marianne Nymann, også fyringen på Facebook.

I opslaget beskriver hun, hvordan hendes mand har aflønnet enkelte medarbejdere med varer, som efterfølgende blev opdaget, da en mangeårig medarbejder fortalte om forholdet til hovedkontoret.

Hun skriver videre, at hele familien er ramt af den dårlige nyhed:

»Jeg magter ikke nedladende kommentarer omkring den måde, vi er stoppet på. Det var ikke vores hensigt, at det skulle ende sådan. Tænk på, at lige nu er en hel familie med børn ramt af Chanos handlinger.«

Det har ikke været muligt for B.T. at få en kommentar fra Chano eller Marianne Nymann, og det vides endnu ikke, hvornår en ny købmand står klar til at overtage butikken.