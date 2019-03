En Rema-1000 købmand fik en opkrævning fra skattevæsenet, efter han havde foræret overskudsmad fra butikken væk

»Det er fuldstændigt vanvittigt,« siger indehaver af Rema-1000 på Søndre Fasanvej i Valby, Max Skov Hansen.

For nylig stod han frem i TV 2 Lorry og fortalte om, hvordan frasorteret mad, der fortsat kan spises, men hvis dato er udløbet, kunne blive afhentet på butikkens lager af såkaldte skraldere for at minimere madspild.

Skattevæsenet fik dog nys om butikkens tiltag og bad derfor Max Skov Hansen om at afregne moms for den gratis mad.

Rema 1000 smider ligesom mange andre butikker meget mad ud grundet udløbsdatoen. Foto: Emil Hougaard Vis mere Rema 1000 smider ligesom mange andre butikker meget mad ud grundet udløbsdatoen. Foto: Emil Hougaard

En moms, han ville slippe for, hvis han valgte at smide al maden i affaldscontaineren frem for at give den væk.

Den lokale købmand har dog ikke tænkt sig at droppe sit tiltag mod madspild.

»Jeg vil hellere forære varerne væk til nogen, der kan få glæde af dem og betale regningen, som jeg skal, end jeg vil smide gode varer i containeren,« siger Max Skov Hansen til tv-stationen.

Alene i Danmark smider danskerne hvert år over 700.000 ton mad ud, som kunne være spist. Madspildet koster danske forbrugere mere end 11 milliarder kroner årligt, skriver sammenmodmadspild.dk.