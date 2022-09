Lyt til artiklen

»Det er så bittert, når det er en elregning, der skal ødelægge det hele.«

De kolde øl og sodavand er ikke nær så kolde, som de plejer at være, hos Købmand Martin Pellegård

Han har hævet temperaturen i kølemontren med drikkevarer fra fem til ti grader for at spare på strømmen, mens mange andre kølevarer er presset sammen på mindre plads for at slukke fem kølediske.

Det fortæller han i en pressemeddelelse fra Dansk Erhverv.

»De stigende elpriser fylder faktisk mellem 80 og 90 procent af min hverdag. Jeg møder ind og tænker: 'Er der noget, der er tændt, der kan slukkes eller skrues ned for',« siger Martin Pellegård, der driver Min Købmand i den fynske landsby Gudme.

Allerede i sommeren sidste år begyndte han at skæve til de stigende elpriser, men inden for de seneste måneder vurderer han, at butikkens eludgifter næsten er firdoblet.

At øllene ikke er nær så kolde som førhen, har angivelig ikke fået kunderne til at søge mod andre butikker.

Tværtimod oplever Martin Pellegård stor opbakning fra lokalsamfundet, der på to uger har doneret et samlet beløb på godt 21.000 kroner til den pressede købmand.

»Jeg får næsten kuldegysninger ved tanken om, at jeg har kunder, der støtter så meget op,« siger Martin Pellegård, der også glæder sig over, at de lokale handler oftere og større hos købmanden.



Nogle donationer er overført på MobilePay, mens andre er fra flaskeboner, kunder har doneret til butikken.

Selvom kundernes opbakning gør en stor forskel nu og her, er der brug for andre løsninger i nærmeste fremtid, mener Martin Pellegård.

»Jeg kan ikke slukke alt. Man prøver en masse tiltag, hvor man i sidste ende ved, det bliver peanuts i forhold til, hvad det kommer til at koste i sidste ende,« siger han.

Martin Pellegård har blandt andet slukket lyset i kølemontrerne om natten og allieret sig med en elektriker, der skal undersøge, om der kan spares på belysningen i butikken, selvom alt i forvejen har LED-pærer.