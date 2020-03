Rasmus Vejbæk-Zerr fra Meny Rotunden i Hellerup tyr til alternative handlinger for at gøre op med hamstring blandt sine kunder.

Det har han gjort på Facebook, hvor han med billede og tekst opfordrer kunder til at tænke på andre frem for kun sig selv.

'Håndsprit 40 kr. pr. stk. Eftersom håndsprit er en mangelvare, er prisen ved køb af mere end én håndsprit pr. kunde 1000 kr. pr. stk,' skriver han i opslaget.

B.T. har talt med Rasmus Vejbæk-Zerr, der forklarer tankerne bag meldingen.

Rasmus Vejbæk-Zerr oplever, at folk har taget fem-seks bøtter med håndsprit. Foto: Privat. Vis mere Rasmus Vejbæk-Zerr oplever, at folk har taget fem-seks bøtter med håndsprit. Foto: Privat.

»Der kommer mange kunder - og ældre kunder, som reelt har brug for håndsprit. Problemet er bare, at jeg ikke har noget.«

Han forklarer, at kunder har taget op mod fem-seks bøtter med håndsprit. Samtidig har Rasmus Vejbæk-Zerr forhørt sig hos nærliggende butikker for at høre, om han kunne købe ekstra dér. Men også her meldes udsolgt. Og det holder ikke, mener Rasmus Vejbæk-Zerr, der først får mere håndsprit i butikkerne om fem-seks dage, hvis han er heldig.

»Folk er nødt til at stoppe op og tænke: 'Måske kan jeg nøjes med en, eller kender jeg nogen, som har noget stående?'. For lige nu har vi (Meny, red.) ikke mere tilbage.«

Rasmus Vejbæk-Zerr understreger, at han udelukkende har modtaget positive kommentarer på sit budskab. Og vigtigst af alt: Folk har taget det til sig.

»Vi havde nok gjort det lidt før, hvis vi vidste, hvor voldsom en situation, vi ville havne i. Der er ingen, som bagefter har taget mere end én - mens vi havde noget stående,« siger Rasmus Vejbæk-Zerr og forklarer, at det ikke er opmærksomheden og den positive respons, der er det vigtigste for købmanden:

»Jeg har stadig ikke løst mit problem. Der er stadig kunder, som ikke kan få håndsprit. Måske hjælper det med den her opmærksomhed.«

Rasmus Vejbæk-Zerr understreger dog, at han aldrig kunne finde på at tage 1.000 kroner for en håndsprit.

»I de her surrealistiske tider, kan jeg godt lide at få lidt humor ind i det, for så lytter folk bedre. Det er ikke et spørgsmål om penge, men man skal lige tænke sig om en ekstra gang.«