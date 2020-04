Op til påsken ånder alt normalt fred og ro i de populære sommerhusområder i Danmark. Men i år er alt ikke, som det plejer, og det mærker man i lokalområdet.

Siden midten af marts er en mindre folkevandring fra by mod land taget til, og det har ikke altid været gnidningsfrit i en tid, hvor coronavirus holder alle i alarmberedskab.

Eller næsten alle. For mange ser stort på reglerne, når de tager på ‘coronaferie’ .

»Det er skræmmende, at folk er så pisseligeglade,« siger Kurt Nielsen.

I Tidsvilde er nogle også vant til, at hele familien hygger ved at gå rundt og handle sammen. Pia Christensen, købmand.

Han har Spar-købmanden i Rørvig og skal dagligt minde kunderne om, at smitterisikoen ikke er anderledes, fordi man er i sommerhus og holder fri fra hverdagens andre hovedpiner.

»Man bliver træt af at være bussemand. Det er sørgeligt, at nogen ikke tager det alvorligt.«

I tirsdags måtte Kurt Nielsen have fat i syv forskellige grupper, som trods de talrige skilte i alle størrelser ikke havde forstået, at man ikke skal handle mere end én person. Selv den blinkende lampe, som købmanden har monteret oven på skiltet ved indgangen hjælper ikke.

»Vi overvejer at få en vagt på i påsken, hvis der kommer mange mennesker,« fortæller han.

På skiltet ved indgangen har Kurt Nielsen monteret en blinkende lampe for at fange kundernes opmærksomhed. Foto: Privatfoto Vis mere På skiltet ved indgangen har Kurt Nielsen monteret en blinkende lampe for at fange kundernes opmærksomhed. Foto: Privatfoto

Det er Kurt Nielsen ikke alene om. Hos en af Danmarks største sikkerhedsvirksomheder, G4S, har man i forbindelse med coronavirus oplevet en øget efterspørgsel på vagter til supermarkeder. Det skyldes blandt andet behovet for at sørge for orden i butikkerne og sikre, at familier og grupper på trods af reglerne ikke køber ind sammen.

Selv om det ligger et stykke fra virksomhedens normale opgaver, så træder vagterne til.

Hos BN Vagt på Nordvestsjælland har man frem mod helligdagene også fået anderledes opgaver. Her står vagterne ikke kun klar ved SuperBrugsen i Tølløse, men også på genbrugsstationerne i Skiby og Jægerspris, hvor mange sommerhusgæster kommer til.

Feriehusudlejere rundt om i landet fortæller, at et stigende antal danskere de seneste uger har taget børn og arbejdscomputer med sig ud i sommerhusene for at slippe fra byerne.

I SuperBrugsen på Fanø har man ansat 'kundeguides'. som skal sikre, at folk ikke handler mere end én person og alle overholde reglerne. Vis mere I SuperBrugsen på Fanø har man ansat 'kundeguides'. som skal sikre, at folk ikke handler mere end én person og alle overholde reglerne.

Hos købmanden i Rørvig har man af den grund haft travlt siden midten af marts.

Det samme fortæller Pia Christensen fra Min Købmand i det populære Tidsvildeleje i Nordsjælland. Her er mange københavnere flyttet op på heltid og deltid, hvilket betyder, at sæsonen i sommerhusområdet er skudt i gang mange uger tidligere end normalt.

Bølgen af mennesker er dog ikke uproblematisk, når forholdsreglerne for coronavirus samtidig skal håndhæves. Udsigten til et større mylder af kunder i påsken gør det ikke nemmere.

»Vi har været i træning i en måned nu, men det er træls, at vi skal gå og lege politibetjente, når de selv burde vide det,« siger Pia Christensen.

Pia Christensen der arbejder hos Min KØBMAND i Tisvildeleje er skuffet og vred over kundernes mangel på respekt i forhold til myndighedernes påbud om afstand og om at kun handle et familiemedlem af gangen. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Pia Christensen der arbejder hos Min KØBMAND i Tisvildeleje er skuffet og vred over kundernes mangel på respekt i forhold til myndighedernes påbud om afstand og om at kun handle et familiemedlem af gangen. Foto: Bax Lindhardt

»Vi får at vide, at vi er de sure, men det er ikke os, der har indført coronavirus.«

Selv om mange efterhånden ved, hvordan reglerne for sikker adfærd i butikkerne fungerer, så må købmændene med de konstant nye sommerhusgæster ofte starte forfra med budskabet.

»Det er rystende, når man ser familier med børn, som ikke forstår det. I Tidsvilde er nogle også vant til, at hele familien hygger ved at gå rundt og handle sammen.«

Det samme gør mange også på Fanø, hvor SuperBrugsen i Nordby har taget helt nye midler i brug. De har op mod påske slået flere jobs op, hvor man kan blive ‘kundeguide’ i butikken.

Kæmpe skilte ved stranden i Tisvildeleje skal huske gæsterne på at holde afstand til hinanden. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Kæmpe skilte ved stranden i Tisvildeleje skal huske gæsterne på at holde afstand til hinanden. Foto: Bax Lindhardt

»Vi oplever flere handlende end normalt, så nu garderer vi os ekstra med nogle, der kan hjælpe os med at overholde reglerne i påsken,« siger souschef Dennis Moshage.

Det er nemlig ikke alle handlende - og ligesom på Sjælland især ikke alle tilrejsende sommerhusgæster - som kigger ekstra godt på skiltene med de nye forholdsregler.

Hvis påskedagene bliver travle, så har butikken ikke ansatte nok til at kontrollere kunderne, når de kommer ind. Det er her, de nye kundeguides kommer ind i billedet.

»Vi vil ikke være politibetjente, så de skal gå i dialog med de handlende og orientere om reglerne. Det er et ekstra tiltag for at vise, at vi tager sikkerheden meget alvorligt,« siger han.