Boligkøbere har i den grad fundet ud af, at der er noget at hente på prisen.

»Køberne har opdaget, at det ikke længere er sælgers marked, og derfor kræver de stadig større afslag i prisen for at skrive under,« siger Lise Nytoft Bergmann, chefanalytiker hos Nordea Kredit.

Over for Finans.dk kommenterer hun på nye tal, der viser, at sælgere i øjeblikket må sætte priserne ned for at kunne få solgt deres boliger.

For ejerlejligheder ligger det gennemsnitlige afslag lige nu på 3,3 procent, og det er det højeste niveau siden februar 2014.

For rækkehuse og villaer ligger afslaget på 3,4 procent, og så højt har det ikke været siden begyndelsen af 2020, altså lige før corona.

Det viser tal fra Boligsinden.dk.

»Det er ærgerligt for sælgerne, der må erkende, at de har været for optimistiske, men det er dejligt for særligt førstegangskøberne, da det gør det lidt nemmere at komme ind på boligmarkedet,« siger Lise Nytoft Bergmann.

Statistikken giver endda kun indblik i salgsprisen i forhold til den seneste udbudte pris – det vil sige, at hvis prisen på en bolig tidligere i forløbet er blevet sat, så er den nedsættelse ikke regnet med.

Og ifølge Lise Nytoft Bergmann har mange sælgere faktisk sat prisen ned på deres boliger igennem de seneste af egen kraft eller på ejendomsmægleres anbefaling.