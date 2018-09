Alt for få københavnske piger har fået vaccinen mod livmoderhalskræft hos egen læge. Derfor bliver den nu tilbudt på kommunens skoler.

»I virkeligheden er det ikke meget anderledes, end når vi tilbyder influenzavacciner på plejehjem,« siger sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune Sisse Marie Welling.

Dermed vil Københavns Kommune som det første sted i landet tilbyde alle piger i 6. klasse på kommunens 123 skoler at blive vaccineret i skoletiden.

Fakta Fakta: Livmoderhalskræft og HPV-vaccination Mindst 80 pct. af alle seksuelt aktive vil i løbet af deres liv blive smittet med hpv en eller flere gange.

Hpv-smitten er mest udbredt blandt unge. Omkring 4 ud af 10 unge danskere under 30 år er smittet med hpv lige nu.

Hvert år får cirka 15.000 danske kvinder konstateret celleforandringer.

Hvert år får cirka 6.000 danske kvinder foretaget kegleoperationer for at fjerne forstadier til livmoderhalskræft.

Hvert år rammes cirka 375 danske kvinder af livmoderhalskræft – mere end halvdelen er under 50 år. Hyppigheden er størst blandt kvinder i 35-års alderen.

Danmark har den højeste forekomst af livmoderhalskræft i Norden.

Hver dag rammes en kvinde af livmoderhalskræft i Danmark.

Hvert år dør 100 danske kvinder af sygdommen.

Hpv-vaccination kan forebygge 90 % af alle tilfælde af livmoderhalskræft.

WHO anbefaler hpv-vaccination, og vaccinen tilbydes piger i stort set alle lande i Europa. Kilde: stophpv.dk

Tilbuddet, der netop er blevet sat 1,3 mio. kroner af til i kommunens budget for 2019, er en udvidelse af et pilotprojekt, som allerede har kørt på fire skoler i kommunen.

»Selvom pigerne på skolen allerede havde fået tilbudt vaccinen gennem egen læge, var der en del, der først fik gjort noget ved det, da de fik tilbuddet på skolen. Det, synes jeg, er rigtig positivt, fordi vi rammer flere, som vi ellers ikke havde nået,« siger Sisse Marie Welling.

For få piger

Hpv-vaccinen, der beskytter mod livmoderhalskræft, virker kun, hvis man ikke allerede er smittet med hpv-virus. Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor, at piger får vaccinen, når de fylder 12 år.

Men på landsplan er kun 49 pct. af 14-årige piger i dag færdigvaccineret mod hpv, mens det i Københavns Kommune kun er 41 pct.

»Vi ligger på landsplan stadig meget lavere end lande som Norge og England, hvor der er vaccinationsprogram på skolerne. Og i København er tilslutningen endnu lavere,« siger Sisse Marie Welling som baggrund for at indføre det nye tilbud og fortsætter:

»Alle, som har mistet én til kræft, ville have ønsket, at de kunne have gjort noget for at beholde deres kære. Og nu er vi i en situation, hvor der faktisk er en vaccine mod en specifik kræftsygdom.«

Den lave tilslutning skyldes blandt andet presseomtale af mulige bivirkninger ved vaccinen. Tilliden, og dermed også tilslutningen til vaccinen, er dog så småt vendt tilbage de senere år, efter nye studier om virkning og bivirkninger er blevet offentliggjort. Men Sisse Marie Welling mener også, at den lave tilslutning i København har en social slagside.

»Det er ikke alle forældre, som har overskud til at bestille tid hos lægen og tage stilling til vaccinen, og nogle har overskuddet, men glemmer det i deres travle hverdag. De grupper vil vi rigtig gerne nå ud til. Tanken er derfor også, at tilbuddet skal følges op med et tættere samarbejde med sundhedsplejerskerne på skolerne,« siger hun.

Forældrenes valg

Helt konkret vil kommunen udsende informationsbrev til forældrene, som så kan tage stilling til, om deres børn skal vaccineres.

Vaccinationerne vil ske på skolen i skoletiden, så forældrene ikke skal tage fri for at tage med deres børn til læge.

»Det er til syvende og sidst helt forældrenes valg. Men valget skal ske på et oplyst grundlag, så muligheden ikke vælges fra pga. glemsomhed,« siger Sisse Marie Welling.

Hpv-vaccinen er gratis for piger, og regeringen har som en del af finanslovsudspillet foreslået, at alle drenge fra 12-års alderen også skal tilbydes vaccinen.

Hvis det forslag går igennem, bliver drenge selvfølgelig også en del af det kommunale tilbud på skolerne, lover Sisse Marie Welling.