Netop som de har fået lov til at åbne igen, kan hovedstadens natklubber se frem til at få uventet besøg over de næste måneder.

Beredskabet kommer nemlig til at holde særlig godt øje med dem.

I forbindelse med genåbningen skærper Hovedstadens Beredskab nemlig fokusset på brandsikkerhed.

Og det er ifølge Cecilie Lillelund, forebyggelseschef i Hovedstadens Beredskab, ikke alle, der har helt styr på det:

»Det er vores indryk, at natklubber og spillesteder har meget forskellig fokus på brandsikkerheden. I begejstringen over at have fået lov til at åbne igen, vil vi derfor sikre os, at brandsikkerheden stadig er i fokus og helt i top,« skriver hun i en pressemeddelelse.

Det skærpede fokus er særligt rettet mod cirka 40 natklubber og spillesteder i brokvarterne og Indre By i København.

Har man en natklub andre steder i byen, kan man dog ikke vide sig sikker. Beredskabet kan godt finde på at kigge forbi alligevel.

»Det skal være trygt at gå i byen, og derfor har vi netop startet en særlig indsats, hvor vi vil opsøge, føre tilsyn og rådgive om, hvordan de på natklubberne og spillestederne kan gøre brandsikkerheden endnu bedre,« siger Cecilie Lillelund.

Under tilsynene kommer der til at være fokus på frie og ryddelige flugtveje, antallet af gæster ud fra stedet godkendelse, og at personalet er instrueret i at håndtere en evakuering.