Tomme borde og telefoner, der ikke ringer, er i disse dage en realitet på en lang række gourmetrestauranter i København.

Efter coronavirussen, covid-19 er kommet til Danmark, er der nemlig mærkbart færre, der har lyst til at tage ud og spise.

Det beretter flere Københavnske gourmetrestaurantener - heriblandt The Standard i Indre By, som den seneste uge har oplevet, at næsten halvdelen af deres bookinger er blevet annulleret.

'Vi lever og ånder for et hus fyldt med liv og glade dage, så det er hårdt at se til, når aflysninger pludselig tikker ind,' skriver ejer af det Standard, Merete Holst, i en pressemeddelelse.

The Standard har valgt at tage konsekvensen af de mange aflysninger, og derfor kommer de to gourmetrestauranter Studio og Almanak, der hører under The Standard de næste to uger til at køre med en sjælden særpris på deres menuer.

'Vi er selvfølgelig helt grundlæggende taknemlige for, at folk tager ansvar og aflyser når de kommer fra berørte områder, men vi kan ikke bare lade stå til. Som restauratør gør det ondt at se på tomme stole og potentielt lade fantastiske råvarer ende som madspild,' skriver Merete Holst.

De tre restauranter er langt fra de eneste, der mærker coronavirussens indtog i Danmark.

Børsen har været i kontakt med Michelinrestauranterne Formel B, Kokkeriet og A.O.C., som alle har måtte lide tab som konsekvens af coronavirussen.

»Det er en hård omgang at komme igennem. Vi har mistet en stor del af de aktiviteter, som vi plejer at have i marts og april, så det er ikke sjovt,« siger Christian Aarø, en af ejerne bag A.O.C blandt andet til mediet.

Også hos Michelinrestauranten Relæ på Nørrebro i København, har coronavirussen fået konsekvenser. Dog ikke nødvendigvis i form af stribevis af afbud.

»Vi har fået afbud, men vi har i højere grad mærket det ved, at vi får meget færre reservationer end normalt,« siger Luca Donninelli, der er manager på restauranten, til B.T.

Han fortæller, at en stor del af restaurantens gæster er turister, men at mange af dem, som normalt bestiller bord hos dem, undlader at rejse for tiden på grund af frygten for coronavirus - særligt på fly og i lufthavne.

Luca Donninelli oplyser desuden, at restauranten har sendt en mail ud til alle, der har booket bord, hvori de anmoder dem til at aflyse deres reservation, hvis de har rejst i risikoområderne indenfor de seneste 14 dage.

Dog er det ikke alle, der har ønsket at følge den opfordring.

Så sent som fredag aften havde Restauranten Relæ en ubehagelig oplevelse, da en gruppe italienske gæster ankom til restauranten trods den modsatrettede anmodning.

»De var meget utilfredse, da vi ikke lod dem komme ind, men det er noget, vi bliver nødt til at gøre for at undgå at sætte vores gæster i en situation, hvor de potenielt kan blive smittet,« siger Luca Donninelli.