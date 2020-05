I dag går flere københavnske forældre ind i den ottende uge, hvor hjemmepasning og fuldtidsarbejde på en eller anden måde skal gå op i en højere enhed.

En øvelse, som mange forældre begynder at kunne mærke, presser familielivet.

Det var derfor opløftende nyt for mange, da det blev besluttet, at forældre ikke skal betale for de vuggestue- og børnehavepladser, de ikke bruger.

Men det bliver ikke i maj, at de københavnske forældre får ekstra penge til modellervoks og perler i hjemmepasningsordningerne.

Børne- og Ungeforvaltningen sendte torsdag i sidste uge et brev ud til københavnske forældre med børn i dagtilbud.

Her fremgår det, at det med de nuværende krav fra sundhedsmyndighederne vil være svært at åbne pladser for samtlige børn i de københavnske dagtilbud de kommende måneder.

Derfor kan de københavnske forældre søge om at få orlov, så de kan passe deres børn hjemme frem til udgangen af maj.

Til trods for, at man har søgt og fået orlov, skal man dog stadig betale for institutionen i maj, oplyser Børn- og Ungeforvaltningen i et skriftligt svar til B.T.

Hvornår får de forældre, der har søgt og fået orlov, refunderet deres penge?

'Forvaltningen regulerer beløbet på forældrenes fremtidige regning.'

'Forældrene skal altså betale den regning, de har modtaget for maj måned, og afvente, at beløbet bliver reguleret på enten juni eller juli måneds opkrævning.'

Forældre, der har fået tilkendt refusion, fordi deres børns dagtilbud ikke har kunnet tilbyde dem pasning, får heller ikke deres betaling tilbage endnu, fremgår det af svaret.

Hvornår får de forældre, der har søgt om tilbagebetaling og fået det godkendt, deres penge retur?

'Forvaltningen får i disse dage rigtig mange anmodninger om refusion, og vi behandler dem så hurtigt, som vi kan. Vi forventer, at tilbagebetalingerne vil ske på en af de opkrævninger, som forældrene modtager for de næste måneder.'

Af torsdagens brev fremgår det, at Københavns Kommune ikke kan få fuld kapacitet på dagtilbudsområdet med de gældende retningslinjer.

B.T. har spurgt, om ordlyden i brevet skal forstås på den måde, at der først bliver plads til alle københavnske børn, hvis myndighederne ændrer deres retningslinjer.

Til det svarer børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) i en mail:

»Det strømmer ind med ansøgere til vores medarbejderbank, og vi knokler for at finde nye kvadratmeter i byen. Der er fundet mange gode lokale løsninger med foreninger, kulturinstitutioner og virksomheder. Og der kommer nye til dagligt.«

»Men i lighed med andre kommuner, så er det ikke realistisk, at vi med de nuværende retningslinjer kan skaffe pladser, der fuldt ud svarer til det normale pasningsbehov. Sundhedsmyndighedernes krav betyder bl.a., at børnene skal have dobbelt så meget plads som normalt og i markant mindre børnegrupper.«

B.T. har dog tidligere kunnet fortælle, at der i landets tre andre største kommuner – Aarhus, Aalborg og Odense – har været muligt at finde løsninger, så der er plads til alle de børn, der er tilmeldt pasning.