»Jeg er fulstændig forfærdet over den åbenlyse ansvarfralæggelse, der er i det her.«

Reaktionen kommer fra europaparlamentariker Margrethe Auken (SF) efter, EU-Komissionen onsdag gav grønt lys til, at anlæggelsen af den nye kunstige ø Lynetteholmeni København, kan fortsætte.

Formålet var ellers at få standset projektet øjeblikkeligt. Men sådan skulle det ikke gå.

Det på trods af kritik fra flere eksperter og en klage til EU's borgerklageudvalg fra Klimabevægelsen og Danmarks Naturfredningsforening, der mener, at projektet er ulovligt, fordi man har forsøgt at opdele projektet bid for bid, for at formindske klima- og miljøpåvirkninger.

Det er helt tosset, når man tænker over, at det er en EU lovgivning, der er brudt. Frederik Roland Sandby, Formand for Klimabevægelsen

I første omgang er det nemlig kun anlæggelsen af selve øens miljøpåvirkning, der er blevet undersøgt.

Men da øen skal give plads til 40.000 nye mennesker tæt på indre by, vil der efter 2035, ifølge planerne, blive opført en masse boliger, udvidelse af metronetværket og en ringvej. Og det er der altså ikke blevet taget højde for endnu.

Også Margrete Auken finder det kritisabelt, at man har delt vurderingerne op på den måde.

Hun er derfor chokeret over Kommisionens afgørelse på klagen.

Her er byggeplanen Læs her den hidtil ikke offentliggjorte tidsplan for byggeriet af den kunstige ø Lynetteholmen: 16. november: Forventet kontraktindgåelse med firma for at lave første del af byggeriet af Lynetteholmen.

Forventet kontraktindgåelse med firma for at lave første del af byggeriet af Lynetteholmen. 17. november: 'Mobilisering, sikkerhedskoordinering og byggepladsindretning' i området tættest på, hvor Lynetteholmen skal bygges

'Mobilisering, sikkerhedskoordinering og byggepladsindretning' i området tættest på, hvor Lynetteholmen skal bygges 17. december: Nu starter selve byggeriet af Lynetteholmen. Kilde: Tidsplan udarbejdet i direktionen hos By og Havn, som er 95 procent ejet af Københavns Kommune og fem procent af staten.

»Kommisionen siger jo faktisk, at de ikke vil forholde sig til enkeltsager, fordi det ikke er deres opgave. Men det er det jo. De skal sørge for, at lovene bliver overholdt, og det er de ikke,« fortæller Margrete Auken og fortsætter:

»Det er nærmest som om, de siger, at landene bare kan gøre, hvad de vil, fordi Kommisionen ikke har tænkt sig at reagere på det alligevel.«

Komissionen meldte i stedet ud, at man fremadrettet vil række henvendelse til København og se nærmere på de miljøvurderinger, der kommer.

»Det rimelige ville have været, at projektet ville blive sat på pause. Og det havde jeg faktisk også regnet med ville ske. Det slemme i det her, det er, at man udskyder konsekvensvurderingerne til senere,« lyder det fra Margrete Auken.

Også Frederik Roland Sandby, der er formand for Klimabevægelsen, er skuffet over afgørelsen.

»Det er super ærgerligt, at man fra komissionens side vælger at afvise den klage, der er lavet. Man vælger simpelthen at se igennem fingre med de her mange problemstillinger, som der er med projektet. Det er helt tosset, når man tænker over, at det er en EU-lovgivning, der er brudt,« slår han fast.

TIP OS: Har du en vigtig historie om, hvad der foregår i København, og du synes skal frem i lyset? Send dit tip til tipkbh@bt.dk.