Ukrainere i Københavns Kommune skal have udbetalt et dagligt beløb på henholdsvis 200 kroner per voksen og 100 kroner per barn.

Sådan lyder et forslag fra Radikale Venstre, der tirsdag eftermiddag skal diskuteres i beskæftigelses- og integrationsforvaltningen på rådhuset.

Forslaget møder dog allerede kritik fra borgmesteren på området, Jens Kristian Lütken (V), der til Berlingske fortæller, at Venstre kommer til at stemme imod forslaget.

»De Radikales forslag er møntet på de ukrainere, der venter på en midlertidig opholdstilladelse. Det er en kort periode, hvor man får både indkvartering og kost betalt, og de ukrainere, jeg har talt med, har slet ikke efterspurgt penge,« siger beskæftigelses- og integrationsborgmesteren.

Jens-Kristian Lütken stemmer sammen med resten af Venstre i Københavns Kommune imod forslaget fra Radikale. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Jens-Kristian Lütken stemmer sammen med resten af Venstre i Københavns Kommune imod forslaget fra Radikale. Foto: Asger Ladefoged

I stedet mener han, at ukrainerne hellere vil have en normal hverdag med et job, hvor igennem de kan tjene deres egne penge.

Derfor vil han bruge pengene på at imødekomme det. For eksempel ved at bruge pengene på aktiviteter, der også kendetegner en helt normal hverdag.

Radikale beskriver dog forslaget som en akut nødhjælp, der bestemt er brug for, da ukrainerne har mulighed for at sende pengene hjem.

»Det giver dem også muligheden for at investere og genopbygge deres eget land. Det bliver en indikeret støtte til at genopbygge Ukraine,« siger Emil Moselund, der er politisk ordfører for Radikale i København, til TV 2 Lorry.

Af Radikales forslag fremgår det også, at andre kommuner har lignende forslag.

Både i Aarhus og Aalborg betaler man en daglig pengesum til fordrevne flygtninge. Og i Odense betaler man 100 kroner til værtsfamilierne per voksen og barn.

Radikale foretrækker dog måden, hvorpå pengene følger med ukrainerne og ikke værtsfamilierne, så man undgår beskyldninger af værtsfamilierne om, at hjælpen er økonomisk motiveret.

Om forslaget stemmes igennem, eller om et flertal er imod det ligesom Venstre, bliver afgjort tirsdag eftermiddag på et møde på rådhuset.