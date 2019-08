Zoos hannæsehorn har været under behandling for en aggressiv hudsygdom i flere uger, men nu er det aflivet.

Zoologisk Have har aflivet sit hannæsehorn efter flere uges alvorlig hudsygdom. Det oplyser Zoologisk Have i en pressemeddelelse.

Personalet i Zoo har gennem tre uger behandlet næsehornet, som går under navnet Kurt, for hudsygdommen, der har medført ringe appetit samt sår i dyrets ansigt og andre steder på kroppen.

- Årsagen kender vi ikke endnu, men vi har givet ham vitaminer, antibiotika og smertestillende over de seneste tre uger, og det har svinget op og ned, men nu var han blevet så svag, at hans livskvalitet var truet.

- Han viste ingen tegn på bedring, så vi besluttede at aflive ham, siger dyrlæge i Zoo Carsten Grøndahl, som torsdag morgen bedøvede og aflivede dyret.

Næsehornet er kørt til Landbohøjskolen i København, hvor det skal obduceres for at finde frem til sygdomsårsagen.

Ud over det nu aflivede hannæsehorn er Københavns Zoo hjem for to drægtige hunner og to unge hanner.

