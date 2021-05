Først forbød man mexicaner-udklædning, og nu har Instituttet for Statskundskab på Københavns Universitet så besluttet, at semesterholdene ikke må hedde andet end et nummer.

Det var ellers en gammel tradition på uddannelsen, at holdene har opkaldt sig efter lande, men nu er eksempelvis Kina og Finland udskiftet med holdnumre. Det skriver Uniavisen.

Da man forbød udklædninger med kulturel appropriation, som for eksempel at klæde sig ud som kineser eller mexicaner, var formålet at sikre 'et åbent, trygt og inkluderende studiemiljø'.

Man oprettede efterfølgende et 'gentænkningsudvalg' for at finde på nogle nye temaer for navne, der kunne erstatte landene. Efter nogle måneders gentænkning er man dog kommet frem til, at holdene blot skal hedde et nummer. Der blev ellers både foreslået farver og stjernetegn som mulige nye temaer, men det er altså nu blevet afvist af studieledelsen.

»Det har fordele at bruge forskellige holdnavne, men der er også nogle risici forbundet med det. De ender formentlig med at hedde et nummer, og det er jo også en identitet,« siger Rune Heiberg, der er kommunikationschef på fakultetet.

Flere studerende har udtrykt deres store utilfredshed med fakultetets nye regler. En af dem er tredjeårsstuderendeThomas Rohden, der også tidligere har været ude med riven efter studieledelsen.

»Ledelsen på Københavns Universitet har tabt hovedet. Først afskaffede de traditionen med landenavne af hensyn til »inklusion«. Nu har de så forbudt tutorgruppen, at der må laves holdnavne ud fra stjernetegn eller navne på offentlige styrelser. Det er jo bindegalt det her!« skriver han på Twitter.

Forbuddet gælder foreløbigt kun for statskundskabs- og samfundsfagslinjen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Det er nemlig dér, ledelsen vurderer, at problemerne er.

Psykologi- og økonomiuddannelserne må eksempelvis fortsat anvende holdnavne.