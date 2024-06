Grupper af ansatte på Københavns Universitet har i modstrid med reglerne i årevis haft adgang til personoplysninger på personer med tilknytning til universitet.

Det oplyser Københavns Universitet torsdag eftermiddag på universitetets hjemmeside.

I alt er 310.000 personer berørt, og ifølge universitetet har en del af oplysningerne været tilgængelige i 'en længere årrække'.

»Sagen undersøges stadig, men der er ikke fundet tegn på, at personoplysninger er blevet misbrugt,« skriver Københavns Universitet.

Ifølge universitetet er der primært tale om oplysninger, som er brugt i forbindelse med udbetaling af løm.

»Det vil sige CPR-numre, stillingskategorier, tiltrædelsesdato (eventuel fratrædelsesdato), private adresser samt en række andre oplysninger, der af øvrige medarbejdere kunne bruges til at få viden om oplysninger relateret til forhandlingsberettigede i forbindelse med lønforhandlinger,« skriver KU.

Dertil kommer en kode, som af personaleafdelingen kan bruges til at bestemme årsagen til personernes fratrædelse.

Og man erkender, at nogle af de berørte personer er underlagt navne- og adressebeskyttelse.

Det var en ansat hos Københavns Universitet, der opdagede problemet i forbindelse med en oprydning, og situationen er indrapporteret til Datatilsynet, forsikre universitetet.

»Københavns Universitet tager sagen meget alvorligt, men der er ikke tale om oplysninger, der almindeligvis har stort misbrugspotentiale eller har kunnet tilgås af personer uden tilknytning til Københavns Universitet,« lyder det.

Man forklarer samtidig, at det alene er ansatte på universitetet, der har haft adgang til oplysningerne, og langt størstedelen har ikke været klar over, at de havde muligheden.

»Det er en situation, som Københavns Universitet tager meget alvorligt, og der er derfor sat et arbejde i gang, hvor det skal afdækkes nærmere, hvordan fejlen kunne opstå og hvordan universitetets sikkerhedsprocesser kan optimeres, for derigennem at minimere risikoen for, at lignende hændelser kan ske igen,« lyder det fra Københavns Universitet.