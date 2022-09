Lyt til artiklen

Kunst kan udløse mange forskellige reaktioner. Tyveri er også en af dem, som de har oplevet på Købehavns Sydhavns Station.

Skultpuren 'Drone', som ligner en blanding af en bamse og en stor penis, blev meldt stjålet den 30. august af kunstfællesskabet Sydhavn Station. En uge senere er den stadig sporløst forsvundet.

Kunstneren bag værket, Mie Frederikke Fischer Christensen, som er uddannet i Amsterdam og Chicago, mener ikke, der er tale om hærværk:

»Jeg kunne forestille mig, at det var nogle glade, fulde mennesker, der så en spændende udfordring. Men jeg synes selvfølgelig, det er vildt nok, at en tissemand i det offentlige rum stadig har den effekt, at folk bliver enten provokerede eller ikke kan holde fingrene væk.«

Mie har dog et forsonligt budskab til tyvene:

»Jeg vil gerne høre fra dem. Mest af alt for at vide, om skulpturen har det godt, jeg har jo lagt meget arbejde i den. Men jeg er også lidt imponeret, hvis de er rigtig glade for den. Det kan være vi kan lave en aftale om, at de kan beholde den, hvis jeg må låne den engang imellem.«

Tyverierne er ikke stoppet med penisskulpturen.

Søndag eftermiddag blev et andet kunstværk ved stationen genstand for tyveri, da det blev skåret ud af sin ramme, oplyser kunstfællesskabet Sydhavn Station på Instagram.