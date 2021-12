Kampen mod corona fortsætter, og nu har Region Hovedstaden gravet i værktøjskassen og åbnet Københavns største vaccinationscenter.

Klokken var 07.10 da det gik løs i Øksnehallen.

Her modtog den første – i denne omgang – et skud med 'supervåbnet', som statsminister Mette Frederiksen (S) kalder det; nemlig en coronavaccine.

Og vedkommende bliver langt fra den sidste. For med en genåbning af Københavns største vaccinationscenter er forventningerne til, hvor mange der skal have et skud, skuret op.

Øksnehallen på Vesterbro i København er Danmarks største vaccinationscenter. Målet er at stikke 5.000 om dagen her. Foto: Region Hovedstaden Vis mere Øksnehallen på Vesterbro i København er Danmarks største vaccinationscenter. Målet er at stikke 5.000 om dagen her. Foto: Region Hovedstaden

»Målet er, at vi skal vaccinere 5.000 om dagen,« lyder det fra Helene Bliddal Døssing, vicedirektør i Region Hovedstadens Akutberedskab. Mens målet for hele regionen er 250.000 stik om ugen indenfor kort tid.

Og der er allerede godt gang i nålene.

»Sidste døgn har vi vaccineret lige så mange som i sommer, da vi vaccinerede flest,« siger Helene Bliddal Døssing.

I Danmark er den nye coronavariant omikron på indtog. Ifølge data ser den ud til at være mere smitsom end delta.

Dog peger foreløbige data på, at omikron kan give et mildere sygdomsforløb, men alligevel mener flere forskere, som Berlingske har talt med, at alle over 50 år bør revaccineres hurtigere for at bremse den nye smitsomme virusvariant.

I sommer vaccinerede man i stor stil i Øksnehallen. Det skal man nu til igen. Foto: Region Hovedstaden Vis mere I sommer vaccinerede man i stor stil i Øksnehallen. Det skal man nu til igen. Foto: Region Hovedstaden

Derfor er det måske også kærkomment, at det mandag den 13. december vil være muligt at blive vaccineret mod coronavirus på 58 apoteker i Region Hovedstaden.

De 58 apoteker ventes at kunne levere op mod 30.000 stik om ugen. Efter nytår ventes endnu flere apoteker at komme med.

I november måned var 57 procent af de indlagte coronapatienter på landets intensivafdelinger ikke vaccineret mod coronavirus. Det viser en rapport fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram.

B.T har før skrevet om, hvordan vaccinationskalenderen i Region Hovedstaden var under pres, og at der derfor var lang ventetid til at få et stik.

Men den tid forbi nu, fortæller Helene Bliddal Døssing, der råder til, at man som borger går ind på vacciner.dk og ser, om man kan fremrykke sin tid, da der allerede nu – men især fra på mandag – vil være en række nye tider. Både til børn og voksne.